jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 07:20
Boletín Oficial.

El Gobierno de Javier Milei también vetó la emergencia en pediatría

La iniciativa que fue vetada por el gobierno de Javier Milei, proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

El presidente, Javier Milei, ratificó mediante el Boletín Oficial el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N°27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.

Lee además
Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
javier milei hablara en cadena nacional para presentar el presupuesto 2026
Política.

Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

El proyecto implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año. El mismo, había sido sancionado el 22 de agosto. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor, contra ocho rechazos.

image

Detalles del veto a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría

Por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial, este jueves 11 de septiembre a la madrugada se oficializó el veto. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminaron en el segundo artículo del documento, tras haberse revisado la totalidad del texto.

“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.

Además, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En alusión a las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.

Javier Milei

El pedido del Sistema de Salud

Respecto al reclamo laboral, la normativa que fue vetada, establecía la recomposición inmediata de los salarios para el personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a la población pediátrica. En línea con esto, el documento planteaba la evaluación de un ajuste salarial realizado bajo criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas.

Además, la medida también incluía a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que trabajen en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. Asimismo, indicaba que la recomposición no podía ser inferior a la que estos trabajadores percibían en términos reales en noviembre de 2023, lo que representaba un piso para la actualización de los haberes.

Otra medida relevante se trataba de la eximición del pago de ganancias para todo el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados, siempre que estos realizaran actividades críticas, horas extras o guardias. La misma buscaba reconocer el esfuerzo adicional de quienes cumplen funciones esenciales en el sistema sanitario pediátrico.

El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan había sido declarado como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad, un título que consolidaba su papel central en la red de salud infantil del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior designado por Javier Milei

Lisandro Catalán es el nuevo ministro del Interior designado por Javier Milei

Tras el respaldo del FMI, Javier Milei aseguró que mantendrá el plan económico sin cambios

Lo que se lee ahora
por que el 11 de septiembre se celebra en argentina el dia del maestro
Efemérides.

Por qué el 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel