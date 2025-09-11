El FMI exige que el Presupuesto 2026 incluya las reformas económicas pendientes

Caputo habló con Georgieva: el FMI ratificó el apoyo al Gobierno y rescató “el importante progreso en la reducción de la inflación”

Javier Milei en una reunión con Kristalina Georgieva, del FMI, en abril de 2025. (Foto: Presidencia)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a enviar un mensaje directo al Gobierno argentino en la previa de la presentación del Presupuesto 2026. El organismo reclamó que el plan económico del próximo año incorpore las reformas fiscales pendientes, consolide los logros alcanzados y brinde mayor transparencia en el manejo del dólar.

La portavoz del FMI, Julie Kozack , señaló: “ Esperamos con interés el Presupuesto de 2026 para sentar las bases de las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha”. Sus declaraciones llegan días después del revés electoral del oficialismo en Buenos Aires y a horas de que Javier Milei anuncie en cadena nacional los lineamientos presupuestarios.

Kozack confirmó además que el ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó en los últimos días con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y que el funcionario visitará la sede del organismo en octubre para la reunión anual. El Fondo destacó los superávits fiscales logrados hasta agosto y el descenso de la inflación por debajo del 2% mensual durante cuatro meses consecutivos.

Caputo explicó a Georgieva que el presidente Milei no se movería de su agenda económica y que Argentina cumpliría sin dudar con el programa acordado con el FMI.

De hecho, así sucedió: en las últimas horas Milei vetó las leyes que establecían nuevas partidas para las Universidades Nacionales y el Hospital Garrahan.

Sin embargo, el organismo expresó su preocupación por las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario, que fueron justificadas por el Gobierno como respuesta a la volatilidad del dólar. En este punto, el FMI fue categórico: pidió un marco monetario y cambiario “transparente, consistente y predecible” para reforzar la confianza en el peso y mejorar la acumulación de reservas.

El mensaje se da en un contexto clave: el Presupuesto 2026 será la herramienta para marcar el rumbo económico en medio de tensiones políticas y negociaciones con los gobernadores. Para el FMI, la Argentina debe profundizar la agenda de desregulación, consolidar la disciplina fiscal y garantizar sostenibilidad cambiaria y monetaria.

El organismo, a la vez que respalda el programa económico de Milei, advirtió que las próximas decisiones deben ser “estructurales y duraderas”. En palabras de Kozack, el desafío es claro: transformar los avances coyunturales en una base sólida de estabilidad y crecimiento.