9 de septiembre de 2025 - 17:26
Economía.

El FMI respaldó al Gobierno pese a la derrota electoral en Buenos Aires

La entidad destacó la importancia de sostener las reformas estructurales, en medio de la presión política y la inestabilidad financiera.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Lee además
La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI
En 5 días.

La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI
Circulan en X 2 spot de campaña donde supuestamente tanto el presidente de la Nación como el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablan en contra de su propio gobierno.
Chequeado.

Circularon videos de Milei y Kicillof hechos con IA: cómo identificarlos y cómo cuidarse de estas desinformaciones

A través de un comunicado, el organismo valoró la decisión de mantener las medidas de ajuste y el programa de reformas, aun después del impacto que significó la derrota en el principal distrito electoral del país.

“El personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, comentó la portavoz del organismo Julie Kozack.

Avanzan las negociaciones del FMI con Argentina
El FMI respalda a Argentina.

El FMI respalda a Argentina.

“Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, concluyó.

El resultado electoral fue por unos 14 puntos: la coalición peronista Fuerza Patria, encabezada por Axel Kicillof, se impuso con cerca del 47% de los votos frente al 33% de La Libertad Avanza. El gobernador bonaerense emerge así como nuevo líder opositor con proyección nacional.

En paralelo, los mercados reaccionaron con fuerte volatilidad. Los bonos argentinos cayeron hasta un 9% y el peso sufrió una depreciación superior al 4%, reflejando la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sostener su plan económico.

