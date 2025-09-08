Por la suba del dólar, las acciones argentinas en Wall Street cayeron un 22%

La divisa operó con un alza de $45 en el Banco Nación.

Después de la derrota de Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , el dólar oficial arrancó la semana con un valor de $1365 para la compra y $1425 para la venta , según la cotización del Banco Nación . El ajuste implicó un incremento de $45 respecto al cierre anterior .

Durante las primeras horas de la jornada de este lunes, algunas entidades financieras privadas llegaron a ofrecer la divisa a $1470 .

Al mismo tiempo, el mercado bursátil reaccionó con fuerza al resultado electoral en la PBA : las acciones argentinas en Nueva York se desplomaron más de 22% . Hacia las 15 horas , las bajas más pronunciadas correspondían a BBVA (-23,8%) , Banco Macro (-23%) , Banco Supervielle (-22%) y Grupo Financiero Galicia (-21,4%) .

En este panorama , los títulos públicos registran retrocesos de hasta el 9% , mientras que el dólar vinculado a criptomonedas se negocia en torno a los $1463 . El indicador de riesgo país asciende a 901 unidades .

El billete paralelo trepa a $1400 y el tipo de cambio mayorista culminó en $1409, es decir, $54 más que el viernes anterior. A su vez, las cotizaciones financieras muestran un repunte cercano al 3%: el MEP alcanza los $1426,57 y el contado con liquidación se ubica en $1434,41.

La reacción del mercado tras la derrota electoral del Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires.

El dólar paralelo y los financieros marcan la tensión cambiaria

Las pérdidas comenzaron a notarse ya en el premarket, las transacciones electrónicas previas al horario formal de la rueda, donde los ADR de compañías argentinas retrocedieron hasta un 17% y los bonos se desplomaron más de 12%.

La semana pasada el Ejecutivo decidió actuar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El objetivo fue moderar la escalada del tipo de cambio, que se intensifica a medida que se aproximan las elecciones legislativas nacionales, en un escenario marcado por la menor entrada de dólares del sector agroexportador y la creciente búsqueda de cobertura de compañías y ahorristas.

Acciones argentinas en Wall Street.

En los comicios bonaerenses, la oposición logró un triunfo amplio, superando al oficialismo por más de 13 puntos porcentuales.

Tras varios días de tensión cambiaria y luego de la intervención oficial para intentar contener la disparada del dólar, la relación con los operadores financieros se vuelve cada vez más conflictiva.