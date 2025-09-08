Cotización del dólar tras la derrota del Gobierno en provincia de Buenos Aires

El lunes de septiembre comenzó con una suba significativa del dólar minorista en los principales bancos del país, luego de conocerse los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo sufrió una derrota.
El dólar arrancó en alza
En el Banco Nación, la divisa escaló hasta los $1.450, lo que representa un incremento de aproximadamente 70 pesos respecto del viernes previo.
En los primeros movimientos de la mañana, algunas entidades financieras ofrecían precios diferenciados a través de sus plataformas digitales. Por ejemplo, el Banco Galicia fijó el dólar en $1.460 para la venta, mientras que Santander lo ubicó en $1.450. El ICBC vendía la divisa a $1.457, y BBVA la ofrecía en $1.450. En paralelo, el dólar cripto operó a $1.422,95 para la venta y $1.416,15 para la compra, según la plataforma Finanzas Argy.