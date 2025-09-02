El dólar cayó $10 y cerró a $1375 tras el primer día de intervención del Gobierno

El dólar cayó $10 y cerró a $1375

Luego que se anunciara que el Tesoro empezó a intervenir en el dólar, la moneda estadounidense bajó $10 y cerró este martes 2 de septiembre a $1375. Fue luego del anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sobre la intervención del Gobierno con ventas en el mercado cambiario, estrategia que comenzó este martes.

En el Banco de la Nación Argentina (BNA), cerró a $1.335,00 para la compra y $1.375,00 para la venta. En el caso de la cotización del dólar blue cerró con un valor en el mercado de $1340,00 para la compra y $1360,00 para la venta.

El dólar y sus cotizaciones El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró en $1.366,20 para la compra, $1.369,30 para la venta. Mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.368,00 para la compra y $1.368,60 para la venta.

El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa) El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa) A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1.368,26 para la compra, y en $1.373,70 para la venta. El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1.787,50. Qué pasó con el Riesgo País Este martes 2 de septiembre, el riesgo país se encuentra en 837 puntos básicos, un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

