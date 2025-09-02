martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 15:51
Economía.

El dólar cayó $10 y cerró a $1375 tras el primer día de intervención del Gobierno

El dólar cerró este martes en baja y cotizó a a1375 pesos en el primer día de intervención del Gobierno.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El dólar cayó $10 y cerró a $1375

El dólar cayó $10 y cerró a $1375 

En el Banco de la Nación Argentina (BNA), cerró a $1.335,00 para la compra y $1.375,00 para la venta. En el caso de la cotización del dólar blue cerró con un valor en el mercado de $1340,00 para la compra y $1360,00 para la venta.

El dólar y sus cotizaciones

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró en $1.366,20 para la compra, $1.369,30 para la venta. Mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.368,00 para la compra y $1.368,60 para la venta.

El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa)
El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa)

El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa)

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1.368,26 para la compra, y en $1.373,70 para la venta. El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1.787,50.

Qué pasó con el Riesgo País

Este martes 2 de septiembre, el riesgo país se encuentra en 837 puntos básicos, un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

