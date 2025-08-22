El dólar subió 10 pesos este viernes 22 de agosto y cerró la semana a $1.335

El dólar cerró este viernes 22 de agosto a $ 1.335 , lo que implica una suba de 10 pesos con respecto al cierre del jueves, y alcanza en la semana un incremento de 20 pesos . A cinco días hábiles de cerrar agosto, la moneda cedió un 3%.

Economía. El Gobierno recibió u$s2.000 millones del FMI: suben reservas y baja el dólar oficial

Venta de autos. Tras la suba del dólar, los precios de la lista de autos 0 km aumentaron hasta 12%

Los especialistas detallan que la suba se basa en la menor oferta de parte de los exportadores, junto con una mayor demanda característica de los días previos a las elecciones , en este caso las que se desarrollarán en provincia de Buenos Aires.

En el caso del dólar tarjeta o turista , y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cerró en esta jornada de viernes en $1.735,50.

El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa) El dólar cerró la semana en alza (Foto ilustrativa)

Entre los paralelos, el dólar MEP avanza 0,5% a $1.328,14, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,6% a $1.332,10. El dólar blue, sube a $1.345 para la venta, según un relevamiento en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.334,5, y que en diciembre llegará hasta los $1.535.

Bonos y acciones en alza

Los bonos y las acciones muestran resultados positivos tras varios días de caída, y se suman a la tendencia de los mercados globales, que también están subiendo. Por ejemplo, Dow Jones sube 2,1% y el Merval avanza 1,7%.

Los papeles argentinos que más suben en Nueva York son Mercado Libre con el 4,8%, seguidos por Pampa Energía con 2,3% y Cresud con 2,1%. En cambio muestran pérdidas Telecom con el 1,3%, BBVA con 0,6% y Edenor con 0,5%.