Los alimentos que mas subieron en la primera semana de agosto tras la suba del dólar

Tras la suba del dólar, cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto.

Tras el aumento del 14% del dólar oficial en julio, varias empresas de alimentos y productos masivos empezaron a enviar listas con precios más altos a los supermercados. Aunque el impacto directo del alza cambiaria en los precios de góndola fue limitado, se observó una aceleración en los costos de alimentos y bebidas durante la primera semana de agosto.

Recientemente, se informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un 2,5% en julio , impulsada principalmente por el aumento en servicios más que en productos. A nivel nacional, las estimaciones sitúan la inflación del mes pasado en 1,9% , superior al 1,6% de junio . El Indec dará a conocer los datos oficiales este miércoles 13 de agosto.

La tendencia se mantiene, especialmente en el sector con mayor peso dentro del índice. Según LCG , la inflación en alimentos y bebidas alcanzó un 2% durante la primera semana de agosto , marcando su nivel más alto desde la tercera semana de mayo. Esto ocurre luego de cuatro semanas consecutivas de desaceleración .

Los mayores incrementos se registraron en verduras (5%) , carnes (3,9%) , frutas y productos de panadería, cereales y pastas (3,1%), seguidos por comidas preparadas para llevar (0,8%). En contraste, la consultora detectó descensos en lácteos y huevos (-2,2%) , aceites (-2,1%) , azúcar, miel, dulces y cacao (-0,7%), así como en condimentos y otros alimentos (-0,4%).

Por su parte, desde Analytica señalaron: “Durante la primera semana de agosto registramos una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires”. “De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 1,6%. Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,8% durante agosto”, calcularon.

Índice de alimentos y bebidas.

Sube el precio de bebidas y frutas, mientras que otros alimentos bajan

En las últimas cuatro semanas, los incrementos más notables se observaron en aguas, refrescos y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%). Por su parte, las categorías con menores subas fueron lácteos (+1,1%) y aceites, grasas y mantecas (+0,7%). En contraste, los precios de pescados y mariscos mostraron una reducción del 0,9%.

Por otro lado, según el informe de Equilibra, durante la primera semana de agosto la inflación fue del 1%, con los productos regulados liderando el aumento con un 2%. Se destacó que esta cifra representa la mayor suba para una primera semana del mes desde marzo, reflejando una leve aceleración.

La inflación núcleo registró un aumento del 0,9%, impulsada principalmente por el alza del 1,3% en los sectores distintos a alimentos y bebidas durante la semana.

El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en aguas, gaseosas y jugos.

“Si comparamos la variación punta a punta entre la 1ra semana de agosto y la 1ra de julio de los diferentes rubros afectados por el alza del tipo de cambio oficial (+12,4% en dicho período), se ve un traslado a precios acotado y heterogéneo", sostuvieron en la consultora.

“Este fue menor en alimentos y bebidas y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta. Entre ellos se encuentra principalmente autos (5%), productos de limpieza, cuidado personal (3,1%), libros o medicamentos (2,4%). En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites, superan el 2%). Por último, los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares”, precisaron.

Perspectivas para agosto: carne y servicios regulados, factores clave en la inflación mensual

“La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente. Habrá que seguir de cerca la dinámica del rubro Carnes e Indumentaria (por su alto peso en el IPC) pero, de no haber sobresaltos, esperamos que la inflación de agosto se encuentre entre 2% y 2,5%“, añadieron.

La inflación Núcleo trepó 0,9% con mayores subas del componente que no es Alimentos y bebidas.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina señaló que “el Precio de la carne, y en particular la Vacuna es relevante para inflación x su peso en el IPC. El precio de la hacienda vacuna (Novillo) anticipa lo que sucede con precios minoristas. El precio del novillo en pesos trepó sólo 6% desde 1 semana abril vs suba de 25% del dólar oficial”.

Por su parte, EcoGo proyectó que el índice general de precios crecerá un 1,9% durante el mes, impulsado principalmente por alzas en alimentos, servicios regulados y ciertos sectores específicos. En la primera semana, los alimentos para consumo en el hogar subieron un 0,6%, lo que anticipa un incremento mensual del 2,2%. Si se consideran también los alimentos consumidos fuera del hogar, con un aumento del 3,2%, la suba total en alimentos alcanzaría un 2,3%.

Qué dicen en el Gobierno

Simultáneamente, desde la Oficina del Presidente Javier Milei se difundió un detallado comunicado en la plataforma X, donde el jefe de Estado explicó por qué, según su perspectiva, las recientes variaciones del dólar no impactarán en la inflación y resaltó la importancia de la política monetaria como el factor fundamental detrás del aumento de precios.

“Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno”, dice el texto.

“Aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (pass through), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, indica.

El mandatario volvió a mencionar al economista austríaco Carl Menger y subrayó que “para que haya inflación es necesario que haya por parte del Banco Central una convalidación monetaria. Puesto, en otros términos, si no hay convalidación monetaria el nivel de precios no cambiará y todo es una cuestión de precios relativos”. En conclusión, sostiene que la inflación será derrotada manteniendo el equilibrio y superávit fiscal, en un contexto de no emisión monetaria.