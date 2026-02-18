Los alimentos que más subieron en Jujuy en enero: una verdura aumentó más del 60%

Foto ilustrativa.

El DIPEC difundió el IPC de Jujuy correspondiente a enero de 2026. En ese informe, la división “Alimentación y bebidas” registró una suba del 4,3% en el mes, por encima del nivel general, que fue del 3,1%.

El dato se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 2,9%, y del registro de la región NOA, que alcanzó el 2,8%. En términos interanuales, la inflación en Jujuy acumuló una suba del 32,3% en comparación con enero de 2025, un valor apenas inferior al índice nacional (32,4%), pero superior al promedio regional del NOA (31,8%).

El informe detalla que Alimentación y bebidas fue la división con mayor incremento mensual, con una suba del 4,3%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general. Detrás se ubicaron Esparcimiento (2,9%), Vivienda, combustible y electricidad (2,4%) y Atención médica y gastos para la salud (1,7%).

Por el contrario, algunos rubros mostraron variaciones mínimas o incluso bajas, como Equipamiento y funcionamiento del hogar (0,0%) y Otros gastos (-0,2%), lo que amortiguó parcialmente el impacto del aumento general de precios.

Los alimentos que más subieron en enero inflación Inflación en Jujuy. Las mayores subas mensuales dentro del rubro alimentos se dieron en: papa (+61,9%), manzana (+48,8%), cebolla (+28,0%), limón (+23,5%) y naranja (+21,6%). Entre las carnes, se destacaron los incrementos en paleta (+14,1%), cuadrada (+9,5%) y carne picada (+9,3%), además de nalga (+7,6%) y cuadril (+6,7%). También hubo subas en otros productos del relevamiento, como gaseosas (+5,0%) y pollo (+5,8%). Qué productos bajaron en el mismo período En contrapartida, algunos ítems mostraron bajas: jamón cocido (-14,7%), queso de postre (-12,0%), lechuga (-12,3%) y tomate redondo (-12,2%).

