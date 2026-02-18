miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 09:08
Inflación.

Los alimentos que más subieron en Jujuy en enero: una verdura aumentó más del 60%

En enero, “Alimentación y bebidas” subió 4,3% en el IPC de San Salvador de Jujuy, por encima del nivel general (3,1%).

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

El dato se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 2,9%, y del registro de la región NOA, que alcanzó el 2,8%. En términos interanuales, la inflación en Jujuy acumuló una suba del 32,3% en comparación con enero de 2025, un valor apenas inferior al índice nacional (32,4%), pero superior al promedio regional del NOA (31,8%).

El informe detalla que Alimentación y bebidas fue la división con mayor incremento mensual, con una suba del 4,3%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general. Detrás se ubicaron Esparcimiento (2,9%), Vivienda, combustible y electricidad (2,4%) y Atención médica y gastos para la salud (1,7%).

Por el contrario, algunos rubros mostraron variaciones mínimas o incluso bajas, como Equipamiento y funcionamiento del hogar (0,0%) y Otros gastos (-0,2%), lo que amortiguó parcialmente el impacto del aumento general de precios.

Los alimentos que más subieron en enero

inflación
Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Las mayores subas mensuales dentro del rubro alimentos se dieron en: papa (+61,9%), manzana (+48,8%), cebolla (+28,0%), limón (+23,5%) y naranja (+21,6%).

Entre las carnes, se destacaron los incrementos en paleta (+14,1%), cuadrada (+9,5%) y carne picada (+9,3%), además de nalga (+7,6%) y cuadril (+6,7%).

También hubo subas en otros productos del relevamiento, como gaseosas (+5,0%) y pollo (+5,8%).

Qué productos bajaron en el mismo período

En contrapartida, algunos ítems mostraron bajas: jamón cocido (-14,7%), queso de postre (-12,0%), lechuga (-12,3%) y tomate redondo (-12,2%).

