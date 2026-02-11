miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 18:23
Datos.

La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

La DIPEC informó que el rubro Alimentación y bebidas fue el que más aumentó (4,3%) y le siguió Esparcimiento con 2,9%.

Federico Franco
Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Datos.

Datos.

En términos interanuales, la inflación en Jujuy acumuló una suba del 32,3% en comparación con enero de 2025, un valor apenas inferior al índice nacional (32,4%), pero superior al promedio regional del NOA (31,8%).

Los rubros que más subieron en enero

El informe detalla que Alimentación y bebidas fue la división con mayor incremento mensual, con una suba del 4,3%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general. Detrás se ubicaron Esparcimiento (2,9%), Vivienda, combustible y electricidad (2,4%) y Atención médica y gastos para la salud (1,7%).

Por el contrario, algunos rubros mostraron variaciones mínimas o incluso bajas, como Equipamiento y funcionamiento del hogar (0,0%) y Otros gastos (-0,2%), lo que amortiguó parcialmente el impacto del aumento general de precios.

Alimentos: carnes y verduras, los que más pegaron en el bolsillo

Dentro del rubro alimentos, el relevamiento de precios mostró fuertes subas en productos de consumo cotidiano. Cortes de carne como la paleta, la nalga y la carne picada registraron incrementos superiores al promedio del mes, mientras que algunas frutas y verduras tuvieron aumentos marcados, lo que explica el fuerte arrastre del rubro Alimentación y bebidas en el índice general.

inflación
Inflación.

Inflación.

La inflación en Argentina en enero fue 2,9%

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de enero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de enero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 32,4%.

Qué rubros subieron más en enero

Entre las divisiones que más aumentaron durante el mes se destacan:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%

  • Restaurantes y hoteles: 4,1%

  • Comunicación: 3,6%

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,0%

En tanto, los aumentos más moderados se registraron en:

  • Salud: 2,3%

  • Transporte: 1,8%

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%

  • Recreación y cultura: 1,0%

  • Educación: 0,6%

Por su parte, Prendas de vestir y calzado registró una baja del -0,5% en el primer mes del año.

