La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

En términos interanuales, la inflación en Jujuy acumuló una suba del 32,3% en comparación con enero de 2025, un valor apenas inferior al índice nacional (32,4%), pero superior al promedio regional del NOA (31,8%).
Los rubros que más subieron en enero
El informe detalla que Alimentación y bebidas fue la división con mayor incremento mensual, con una suba del 4,3%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general. Detrás se ubicaron Esparcimiento (2,9%), Vivienda, combustible y electricidad (2,4%) y Atención médica y gastos para la salud (1,7%).
Por el contrario, algunos rubros mostraron variaciones mínimas o incluso bajas, como Equipamiento y funcionamiento del hogar (0,0%) y Otros gastos (-0,2%), lo que amortiguó parcialmente el impacto del aumento general de precios.
Alimentos: carnes y verduras, los que más pegaron en el bolsillo
Dentro del rubro alimentos, el relevamiento de precios mostró fuertes subas en productos de consumo cotidiano. Cortes de carne como la paleta, la nalga y la carne picada registraron incrementos superiores al promedio del mes, mientras que algunas frutas y verduras tuvieron aumentos marcados, lo que explica el fuerte arrastre del rubro Alimentación y bebidas en el índice general.