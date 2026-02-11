La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

Este miércoles por la tarde, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó que la inflación del mes de enero en la provincia de Jujuy fue de 3,1% y que la interanual (enero 2025 al mismo mes del 2026) acumula un 32,3%. El dato se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 2,9% , y del registro de la región NOA, que alcanzó el 2,8%.

En términos interanuales, la inflación en Jujuy acumuló una suba del 32,3% en comparación con enero de 2025, un valor apenas inferior al índice nacional (32,4%), pero superior al promedio regional del NOA (31,8%).

El informe detalla que Alimentación y bebidas fue la división con mayor incremento mensual, con una suba del 4,3% , convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general. Detrás se ubicaron Esparcimiento (2,9%) , Vivienda, combustible y electricidad (2,4%) y Atención médica y gastos para la salud (1,7%) .

Por el contrario, algunos rubros mostraron variaciones mínimas o incluso bajas, como Equipamiento y funcionamiento del hogar (0,0%) y Otros gastos (-0,2%) , lo que amortiguó parcialmente el impacto del aumento general de precios.

Alimentos: carnes y verduras, los que más pegaron en el bolsillo

Dentro del rubro alimentos, el relevamiento de precios mostró fuertes subas en productos de consumo cotidiano. Cortes de carne como la paleta, la nalga y la carne picada registraron incrementos superiores al promedio del mes, mientras que algunas frutas y verduras tuvieron aumentos marcados, lo que explica el fuerte arrastre del rubro Alimentación y bebidas en el índice general.

La inflación en Argentina en enero fue 2,9%

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de enero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de enero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 32,4%.

Qué rubros subieron más en enero

Entre las divisiones que más aumentaron durante el mes se destacan:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%

Restaurantes y hoteles: 4,1%

Comunicación: 3,6%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,0%

En tanto, los aumentos más moderados se registraron en:

Salud: 2,3%

Transporte: 1,8%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%

Recreación y cultura: 1,0%

Educación: 0,6%

Por su parte, Prendas de vestir y calzado registró una baja del -0,5% en el primer mes del año.