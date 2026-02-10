La inflación en Argentina en enero fue 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Inflación en Argentina.

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de enero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de enero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 32,4%.

Las regiones con mayores aumentos Según el informe oficial, el Noreste argentino fue la región con mayor suba de precios en enero, con un incremento del 3,8%, seguida por:

Cuyo: 3,0%

Región Pampeana: 2,9%

Patagonia: 2,9%

Noroeste: 2,8%

Gran Buenos Aires: 2,8% A nivel nacional, el promedio fue del 2,9%.

Qué rubros subieron más en enero Entre las divisiones que más aumentaron durante el mes se destacan:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%

Restaurantes y hoteles: 4,1%

Comunicación: 3,6%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,0% En tanto, los aumentos más moderados se registraron en: Salud: 2,3%

Transporte: 1,8%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%

Recreación y cultura: 1,0%

Educación: 0,6% Por su parte, Prendas de vestir y calzado registró una baja del -0,5% en el primer mes del año. HA0VjZZa4AApV4f Inflación en Argentina: los rubros que más subieron. Inflación acumulada Enero- 84,5% - 2025

Febrero- 66,9%

Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio- 36,3%

Agosto- 33,6%

Septiembre- 31,8%

Octubre- 31,3%

Noviembre- 31,4%

Diciembre- 31,5%

Enero - 32,4%

