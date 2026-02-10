martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 16:07
Datos.

La inflación en Argentina en enero fue 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La división con mayor incremento el mes pasado fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida por Restaurantes y hoteles (4,1%).

Federico Franco
Federico Franco
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

image
HA0VjZZa4AApV4f
Las regiones con mayores aumentos

Según el informe oficial, el Noreste argentino fue la región con mayor suba de precios en enero, con un incremento del 3,8%, seguida por:

  • Cuyo: 3,0%

  • Región Pampeana: 2,9%

  • Patagonia: 2,9%

  • Noroeste: 2,8%

  • Gran Buenos Aires: 2,8%

A nivel nacional, el promedio fue del 2,9%.

Qué rubros subieron más en enero

Entre las divisiones que más aumentaron durante el mes se destacan:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%

  • Restaurantes y hoteles: 4,1%

  • Comunicación: 3,6%

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,0%

En tanto, los aumentos más moderados se registraron en:

  • Salud: 2,3%

  • Transporte: 1,8%

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%

  • Recreación y cultura: 1,0%

  • Educación: 0,6%

Por su parte, Prendas de vestir y calzado registró una baja del -0,5% en el primer mes del año.

HA0VjZZa4AApV4f
Inflaci&oacute;n en Argentina: los rubros que m&aacute;s subieron.

Inflación en Argentina: los rubros que más subieron.

Inflación acumulada

  • Enero- 84,5% - 2025
  • Febrero- 66,9%
  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio- 36,3%
  • Agosto- 33,6%
  • Septiembre- 31,8%
  • Octubre- 31,3%
  • Noviembre- 31,4%
  • Diciembre- 31,5%
  • Enero - 32,4%

