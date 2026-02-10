La inflación en Argentina en enero fue 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de enero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de enero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 32,4%.
Las regiones con mayores aumentos
Según el informe oficial, el Noreste argentino fue la región con mayor suba de precios en enero, con un incremento del 3,8%, seguida por:
-
Cuyo: 3,0%
-
Región Pampeana: 2,9%
-
Patagonia: 2,9%
-
Noroeste: 2,8%
-
Gran Buenos Aires: 2,8%
A nivel nacional, el promedio fue del 2,9%.
Qué rubros subieron más en enero
Entre las divisiones que más aumentaron durante el mes se destacan:
-
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%
-
Restaurantes y hoteles: 4,1%
-
Comunicación: 3,6%
-
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,0%
En tanto, los aumentos más moderados se registraron en:
-
Salud: 2,3%
-
Transporte: 1,8%
-
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%
-
Recreación y cultura: 1,0%
-
Educación: 0,6%
Por su parte, Prendas de vestir y calzado registró una baja del -0,5% en el primer mes del año.
Inflación acumulada
- Enero- 84,5% - 2025
- Febrero- 66,9%
- Marzo- 55,9%
- Abril- 47,3%
- Mayo- 43,5%
- Junio- 39,4%
- Julio- 36,3%
- Agosto- 33,6%
- Septiembre- 31,8%
- Octubre- 31,3%
- Noviembre- 31,4%
- Diciembre- 31,5%
- Enero - 32,4%
