Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba por Copa Argentina

Copa Argentina. Los hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan una caravana rumbo a Salta

Según informaron desde Copa Argentina, desde el martes 10 de febrero se habilitará la venta de entradas tanto para los hinchas del Lobo jujeño como para los del Ferroviario santiagueño para disputar Copa Argentina en la provincia de Salta. Cada club pondrá a disposición los tickets en sus respectivos estadios y en los horarios establecidos por la organización.

Para la parcialidad de Gimnasia de Jujuy:

- Martes 10 de febrero, de 11 a 18 hs, y miércoles 11 de febrero, de 10 a 17 hs, en las boleterías del Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy, sobre calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo, San Salvador de Jujuy.

- Miércoles 11 de febrero, de 14 a 18 hs, en las boleterías de plateas del Estadio Padre Martearena (Fernández Molina, Salta).

estadio 23 de agosto Ubicación donde se venden las entradas en el Estadio 23 de Agosto

Para la parcialidad de Central Córdoba (SdE):

- Martes 10 de febrero, de 10 a 14 hs y de 17 a 20 hs, en las boleterías del Estadio del Club Central Córdoba (Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero).

- Miércoles 11 de febrero, de 14 a 18 hs, en las boleterías sur del Estadio Padre Martearena (Av. Tavella, Salta).

Precios de las entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Preferencial: $70000.

Platea Techada: $90000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

filas estadio 23 de agosto gimnasia (2)

Horario y sede

El partido entre el Lobo y El Ferroviario se disputará este miércoles 11 de febrero desde las 21.15 hs, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta, con televisación de TyC Sports y la pantalla de Canal 4.

Cambios en Gimnasia de Jujuy: el Presidente reveló porqué el color gris en el estadio

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, habló sobre varios temas que generaron repercusión entre los hinchas en los últimos días: la nueva pintura del estadio 23 de Agosto, la organización para la venta de entradas del partido de Copa Argentina en Salta y el balance de la campaña deportiva e institucional del club.

