Inflación de enero de 2026: este martes el INDEC publicará el dato oficial

Este martes 10 de febrero, el INDEC dará a conocer la inflación de enero de 2026. Será el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año y, según adelantó el ministro de Economía Luis Caputo , el número se mantendría en niveles similares a los de diciembre, sin perforar el piso del 2% que el Gobierno no logra romper desde septiembre de 2025.

Datos. La inflación en Jujuy durante el 2025 fue de 31,3%

Las estimaciones oficiales y privadas ubican la inflación mensual en torno al 2,5% , mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectó un 2,4% para enero y una inflación interanual del 22,4% hacia fin de año.

Desde comienzos de febrero, la inflación volvió al centro del debate público por la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la fórmula del IPC , que debía incorporar una nueva canasta de consumo basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018.

El INDEC dará a conocer este martes el índice de inflación de septiembre. El INDEC da a conocer la inflación.

Actualmente, el índice continúa utilizando ponderaciones de la encuesta 2004/2005, una metodología considerada desactualizada por especialistas. La postergación derivó en la renuncia del entonces titular del INDEC, Marco Lavagna, y reabrió la discusión sobre la confiabilidad de la medición de precios.

Según la consultora GMA, la nueva canasta incrementa el peso de los servicios en 5,1 puntos y reduce la incidencia de alimentos en 4,3 puntos. Con esta metodología, la inflación de 2025 habría sido del 32,6%, frente al 31,5% registrado con el esquema vigente.

Qué dicen las consultoras privadas

Las proyecciones privadas para enero muestran una inflación contenida, aunque con presiones en algunos rubros:

Equilibra: 2,2% mensual, impulsada por Alimentos y Bebidas no estacionales (2,6%) y precios regulados (2,4%).

EcoGo: alimentos y bebidas subieron 2,5%, con fuertes aumentos en verduras y carnes.

Fundación Libertad y Progreso: 2,6% en enero, con una inflación interanual del 32,1%.

C&T (GBA): 2,4% mensual, rompiendo la tendencia alcista de los meses previos.

Los analistas advierten que la suba de alimentos, regulados y servicios sigue siendo el principal factor que impide que la inflación mensual baje del 2%, a pesar de la desaceleración registrada durante el último trimestre de 2025.