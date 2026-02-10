martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 07:08
Economía.

Inflación de enero de 2026: este martes el INDEC publicará el dato oficial

Este martes se conoce el primer IPC del 2026. El dato volvería a ubicarse cerca del 2,5%, mientras sigue la polémica por la falta de actualización de la metodología.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación de enero.

Inflación de enero.

Las estimaciones oficiales y privadas ubican la inflación mensual en torno al 2,5%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectó un 2,4% para enero y una inflación interanual del 22,4% hacia fin de año.

Polémica por la metodología del IPC

Desde comienzos de febrero, la inflación volvió al centro del debate público por la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la fórmula del IPC, que debía incorporar una nueva canasta de consumo basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018.

El INDEC dará a conocer este martes el índice de inflación de septiembre.
El INDEC da a conocer la inflaci&oacute;n.

El INDEC da a conocer la inflación.

Actualmente, el índice continúa utilizando ponderaciones de la encuesta 2004/2005, una metodología considerada desactualizada por especialistas. La postergación derivó en la renuncia del entonces titular del INDEC, Marco Lavagna, y reabrió la discusión sobre la confiabilidad de la medición de precios.

Según la consultora GMA, la nueva canasta incrementa el peso de los servicios en 5,1 puntos y reduce la incidencia de alimentos en 4,3 puntos. Con esta metodología, la inflación de 2025 habría sido del 32,6%, frente al 31,5% registrado con el esquema vigente.

Qué dicen las consultoras privadas

Las proyecciones privadas para enero muestran una inflación contenida, aunque con presiones en algunos rubros:

  • Equilibra: 2,2% mensual, impulsada por Alimentos y Bebidas no estacionales (2,6%) y precios regulados (2,4%).

  • EcoGo: alimentos y bebidas subieron 2,5%, con fuertes aumentos en verduras y carnes.

  • Fundación Libertad y Progreso: 2,6% en enero, con una inflación interanual del 32,1%.

  • C&T (GBA): 2,4% mensual, rompiendo la tendencia alcista de los meses previos.

Los analistas advierten que la suba de alimentos, regulados y servicios sigue siendo el principal factor que impide que la inflación mensual baje del 2%, a pesar de la desaceleración registrada durante el último trimestre de 2025.

