Luis Caputo explicó por qué se frenó el nuevo IPC y adelantó cómo dará la inflación de enero

Luego de la renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y de la postergación en la implementación del nuevo esquema para medir la inflación , el ministro de Economía , Luis Caputo, negó rumores que apuntaban a una presunta alteración del índice .

Además, sostuvo que ni él ni el presidente Javier Milei respaldaban la idea de introducir esa modificación metodológica en la coyuntura actual . El titular del Palacio de Hacienda aseguró que la salida de Lavagna se dio en un clima de total cordialidad , tanto con él como con el presidente.

“ Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el presidente”, señaló al hablar con LN+, y cuestionó las versiones que circularon luego: “ Se están diciendo muchas mentiras. No hay nada que ocultar”.

En esa línea, Caputo aclaró que el debate alrededor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo vinculado exclusivamente al momento oportuno para aplicar los cambios. “Marco quería cambiar el índice . No hay presión del FMI para que se cambie el índice”, remarcó, al responder a las especulaciones surgidas tras la renuncia del ex titular del organismo.

De acuerdo con el funcionario, la posición oficial nunca dejó lugar a dudas. “Siempre la bajada de línea de Milei fue que el cambio se hiciera una vez que el proceso de desinflación estuviera terminado”, subrayó. Bajo ese marco, señaló que las discrepancias pasaban por el calendario para aplicar el cambio: “Marco pensaba que para enero eso ya podía estar”.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

En paralelo, el ministro de Economía relacionó la polémica con las turbulencias políticas y financieras registradas en los últimos meses del año anterior. “Vino el ataque político que provocó 50% de dolarización del M2, que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación”, explicó.

En ese marco, señaló que la dinámica se intensificó sobre el final del año. “En noviembre pasó todo esto, pero Marco ya se había visto comprometido con la fecha”, puntualizó.

Al ser consultado por el recambio al frente del Indec, el titular de Economía resaltó las credenciales técnicas de Pedro Lines, quien asumió tras la salida de Lavagna. “El reemplazo de Marco es intachable. Es un técnico del Indec respetadísimo”, sostuvo. Además, reveló un aspecto del procedimiento previo: “De hecho, cuando le ofrecí el cargo, pidió aprobación de todos los directores del Indec”.

Marco Lavagna renunció al INDEC.

La confianza sobre los números

En otro pasaje de la charla, Caputo intentó aclarar los interrogantes vinculados a la confiabilidad de las estadísticas oficiales y a la respuesta del mercado frente a la controversia. “Hay bonos que ajustan por inflación. Entonces, si hubiera habido alguna duda de manipulación futura del índice, lo primero que bajaría de precios serían justamente esos bonos”, argumentó.

Bajo esa lógica, aludió a la evolución de los instrumentos financieros tras el estallido del debate. “Estas últimas 48 horas fueron muy bravas. Se cayó la bolsa argentina, pero lo único que no bajó fueron los bonos que se ajustan por inflación”, señaló, y remarcó que incluso los bonos ajustados por CER registraron subas.

A su entender, esa dinámica del mercado constituye una señal de respaldo y confianza en la medición vigente. “Lo que más queremos es transparencia”, destacó.

Abrazo entre Javier Milei y Luis Caputo.

La explicación de Luis Caputo sobre por qué no se lanzó el nuevo índice

Caputo retomó luego el eje de la discusión técnica y detalló las razones por las que el Ejecutivo resolvió postergar la entrada en vigencia del nuevo indicador. “Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice”, insistió, y apeló a una metáfora para justificar la postura: “Hay que comparar peras con peras o manzanas con manzanas”.

En ese sentido, precisó que el IPC actual se construye a partir de una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada en 2018, aunque remarcó que el escenario cambió de manera profunda a partir de los hechos posteriores. “La EPH en la que se basa el índice es de 2018 y en el medio tuvimos una pandemia”, explicó, y añadió que “posiblemente los patrones de consumo difieran más con los de 2018 que los de 2018 con los de antes”.

Luis Caputo volvió luego sobre el punto central del debate metodológico y explicó por qué el Gobierno decidió frenar la aplicación del nuevo índice.

A su entender, la secuencia de decisiones resulta determinante. “Lo lógico es terminar con el proceso de desinflación y después hacer otra Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde sí refleje los cambios”, planteó. De ese estudio, explicó, debería surgir una base estadística más fiel a la realidad actual, sobre la cual recién entonces avanzar en una revisión metodológica del indicador.

En el tramo final, el titular de Economía se refirió al comportamiento reciente de los precios y adelantó que, en el corto plazo, no prevé grandes variaciones. “La inflación de enero sería similar a la de diciembre”, afirmó, sin ofrecer mayores detalles.

Así, Caputo intentó dar por cerrado el debate en torno al Indec y al IPC, al subrayar que la postergación del nuevo índice respondió a razones técnicas y de oportunidad, y no a presiones internas ni externas para impulsar el cambio en el escenario actual.

inflación El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP)

El debate por la industria textil y el modelo económico

En otro tramo de sus declaraciones, Caputo negó que el Ejecutivo mantenga una posición hostil hacia la industria local y ubicó el debate dentro de una redefinición del esquema económico. “No somos anti industria. Nuestra función es tener más empatía con los 47,5 millones de argentinos”, expresó.

Bajo esa premisa, cuestionó el modelo de economía cerrada que, según planteó, se presentaba como protector de la producción nacional, pero que terminó derivando en más de una década sin creación de empleo, once años de estancamiento económico y un 57% de pobreza.

Continuó el debate con la industria de ropa en argentina.

En ese contexto, el titular de Economía abordó la controversia vinculada a la situación crítica de ciertas firmas del sector textil y a las quejas por la liberalización del mercado. De acuerdo con Caputo, desde el comienzo del actual gobierno los precios de la indumentaria registraron una baja marcada, lo que —según afirmó— permite competir en mejores condiciones, incluso a partir de testimonios de empresarios textiles con los que mantiene diálogo.

Además, aclaró que la discusión no apunta contra un rubro ni contra actores empresariales específicos, sino que se inscribe en una definición de esquema económico. En esa línea, insistió en que los modelos cerrados ya demostraron su ineficacia, y sostuvo que mantener una economía sin apertura no ofrece resultados positivos.

La respuesta a Techint

Luego del conflicto con la administración de Javier Milei a raíz de una licitación para la provisión de caños en Vaca Muerta, el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, hizo circular una carta abierta en la que salió a responder los cuestionamientos por haber anticipado la presentación de una denuncia por dumping contra la empresa india Welspun, adjudicataria del proceso.

Paolo Rocca.jpg

En respuesta a Rocca, Caputo afirmó que “no existió competencia desleal” e incluso aclaró que lo habló con el propio presidente de Techint.

“Era una licitación privada. En los pliegos no se especificaba que podía existir la posibilidad de que se pudiera re ofertar. Se propuso en el directorio que se les permitiera hacer una segunda oferta (a Techint) y el directorio decidió que no, razonablemente. Si eso se permitía sin haberlo puesto en los pliegos, si esa misma empresa mañana quería hacer otra licitación, no iría nadie”, apuntó.

“Si en el pliego, previamente, se aclara de que si hay una diferencia del 10%, se va a dar la posibilidad a una empresa argentina de igualar la oferta, entonces sí es justo”, concluyó Caputo.