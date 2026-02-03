martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 20:49
Economía.

En Wall Street caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a rondar los 500 puntos

Los mercados locales y externos sufrieron una jornada negativa en Wall Street, Nueva York, con pérdidas significativas en acciones y bonos

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En Wall Street caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a rondar los 500 puntos

En Wall Street caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a rondar los 500 puntos

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval también operó en rojo, con una caída cercana al 2,5%, reflejo de la presión financiera sobre los mercados argentinos.

Al mismo tiempo, el riesgo país, que mide la prima de riesgo para invertir en deuda argentina, volvió a superar la barrera de los 500 puntos básicos, un nivel que no se veía en varias semanas y que genera preocupación entre analistas e inversores.

Jornada negativa para los activos argentinos en Wall Street y el contexto global

La caída de los índices accionarios en Nueva York tuvo como protagonistas a papeles de empresas argentinas, entre ellos Globant, que se desplomó más de 13%, y otras compañías que terminaron la jornada con pérdidas de diferente magnitud.

Los bonos soberanos en dólares también mostraron variaciones negativas, con bajas en torno al 0,5% en promedio, en línea con la tendencia de los mercados emergentes bajo presión.

Este contexto se da en un marco de mercado internacional donde los principales índices accionarios, como el Nasdaq, presentaron retrocesos ante la toma de ganancias y movimientos globales de aversión al riesgo.

Opiniones oficiales y la respuesta del ministro de Economía

Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció declaraciones públicas para explicar las causas de la fuerte volatilidad y el avance del riesgo país.

Caputo aseguró que parte del comportamiento del mercado está vinculado al cumplimiento de obligaciones financieras del país, incluyendo el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI). Según explicó, estos pagos se realizan en Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que requiere al Gobierno adquirir esas divisas en el mercado antes de transferirlas al organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cómo fue la ingeniería financiera para pagarle al FMI.

“El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEG. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos”, detalló el ministro en su perfil de la red social “X”.

Además, Caputo confirmó que, pese a la baja reciente del riesgo país, Argentina no tiene planes de retomar la emisión de deuda en los mercados internacionales a corto plazo, enfatizando que el Gobierno prioriza estabilizar la situación interna y no recurrir a financiamiento externo por ahora.

Por su parte, el presidente dijo que buscará mantener una "escasez de bonos soberanos", y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.

Movimientos en el mercado local y principales cifras

En Buenos Aires, la Bolsa reflejó la tendencia negativa con el S&P Merval cercano a los 3.030.000 puntos, luego de una sesión dominada por ventas y toma de ganancias.

Los títulos públicos en dólares también operaron en terreno negativo, con retrocesos moderados que acompañaron la caída de los activos globales vinculados a economías emergentes.

Mientras tanto, el riesgo país de JP Morgan regresó a niveles por encima de 500 puntos básicos, un indicador que mide la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda argentina y que había registrado mejoras recientes.

Qué factores pesan sobre la volatilidad

Expertos del mercado local señalan que la polémica reciente por cambios en la metodología de medición de la inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha generado incertidumbre entre los agentes financieros, lo que impacta en la confianza de los mercados.

Además, las tensiones globales en los mercados financieros y la aversión al riesgo en activos emergentes contribuyen a contrarrestar los efectos de algunas medidas económicas internas.

Analistas locales sostienen que, en escenarios de volatilidad, tanto factores externos como internos se combinan para explicar la caída de los activos y la ampliación del riesgo país, lo que obliga a los inversores a ajustar sus posiciones y cautelar sus carteras.

