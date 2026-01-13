Carnaval 2026: inicia la inscripción para vendedores de la economía popular

Este miércoles comienza en San Salvador de Jujuy el proceso de inscripción para vendedores de la economía popular que busquen obtener permisos eventuales para trabajar durante el Carnaval 2026 en la ciudad.

Sociedad. Cuándo es Carnaval 2026 en Argentina y qué días son feriado

La atención se realizará de 8 a 13 horas en las oficinas del organismo, ubicadas en la intersección de Iguazú y Dorrego (ex Terminal de Ómnibus) .

Las personas interesadas deberán presentarse con la siguiente documentación:

Desde el área informaron que se otorgarán 20 turnos diarios para la atención de vendedores que presenten la documentación actualizada y cuenten con el canon 2025 , destinado a quienes realizan comercialización eventual y a la vez poseen un puesto fijo o transitorio .

Carnet sanitario y de manipulación de alimentos vigente (se acepta hasta un mes posterior al evento).

Certificado de Residencia y Convivencia , con domicilio dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy , coincidente con el empadronamiento y libre infracción.

Libre infracción municipal , en original y con ticket de pago .

Certificado de Negatividad (si registra aportes o percibe alguna prestación, debe sumar recibo o comprobante ).

Corsos Corsos de San Salvador de Jujuy (foto archivo).

Qué se podrá vender y cómo será el control

El Municipio confirmó que se autoriza la venta de:

Productos del rubro gastronómico .

Artículos vinculados al Carnaval como gorros, nieve, talco, antiparras y máscaras, entre otros.

También advirtieron que se controlará que cada comerciante sea residente de San Salvador de Jujuy, tal como lo establece la ordenanza municipal. Además, remarcaron que no se otorgarán permisos en el lugar, ya que existe un cupo determinado: una vez cubierto, no se habilitan permisos adicionales.

Cronograma de corsos en la Capital

Los corsos capitalinos comenzarán desde las 18 horas en avenida General Savio:

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

Luego continuarán en avenida Forestal, en Alto Comedero:

Sábado 7 de febrero

Domingo 8 de febrero

Calendario de Carnaval 2026

El calendario de carnestolendas arranca con los tradicionales jueves:

Jueves de Padrinos: 22 de enero

Jueves de Ahijados: 29 de enero

Jueves de Compadres: 5 de febrero

Jueves de Comadres: 12 de febrero

Los festejos centrales estarán marcados por:

Carnaval de Los Tekis: 13, 14, 15 y 16 de febrero

Carnaval Grande: 14, 15 y 16 de febrero

Martes de Chaya: 17 de febrero

Luego siguen: