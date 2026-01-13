martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 20:27
Capital.

Carnaval 2026: inicia la inscripción para vendedores de la economía popular

Se habilitará la venta gastronómica y artículos típicos del Carnaval. Mirá cuáles son todos los requisitos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Este miércoles comienza en San Salvador de Jujuy el proceso de inscripción para vendedores de la economía popular que busquen obtener permisos eventuales para trabajar durante el Carnaval 2026 en la ciudad.

Lee además
Cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy.
Sociedad.

Cuándo es Carnaval 2026 en Argentina y qué días son feriado
Precio kit carnavalero
Cuenta regresiva.

¡Atención carnavaleros! Cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

La atención se realizará de 8 a 13 horas en las oficinas del organismo, ubicadas en la intersección de Iguazú y Dorrego (ex Terminal de Ómnibus).

Qué documentación hay que presentar

Las personas interesadas deberán presentarse con la siguiente documentación:

  • Certificado de Negatividad (si registra aportes o percibe alguna prestación, debe sumar recibo o comprobante).

  • Libre infracción municipal, en original y con ticket de pago.

  • Certificado de Residencia y Convivencia, con domicilio dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy, coincidente con el empadronamiento y libre infracción.

  • Carnet sanitario y de manipulación de alimentos vigente (se acepta hasta un mes posterior al evento).

Desde el área informaron que se otorgarán 20 turnos diarios para la atención de vendedores que presenten la documentación actualizada y cuenten con el canon 2025, destinado a quienes realizan comercialización eventual y a la vez poseen un puesto fijo o transitorio.

Corsos
Corsos de San Salvador de Jujuy (foto archivo).

Qué se podrá vender y cómo será el control

El Municipio confirmó que se autoriza la venta de:

  • Productos del rubro gastronómico.

  • Artículos vinculados al Carnaval como gorros, nieve, talco, antiparras y máscaras, entre otros.

También advirtieron que se controlará que cada comerciante sea residente de San Salvador de Jujuy, tal como lo establece la ordenanza municipal. Además, remarcaron que no se otorgarán permisos en el lugar, ya que existe un cupo determinado: una vez cubierto, no se habilitan permisos adicionales.

Cronograma de corsos en la Capital

Los corsos capitalinos comenzarán desde las 18 horas en avenida General Savio:

  • Sábado 31 de enero

  • Domingo 1 de febrero

Luego continuarán en avenida Forestal, en Alto Comedero:

  • Sábado 7 de febrero

  • Domingo 8 de febrero

Calendario de Carnaval 2026

El calendario de carnestolendas arranca con los tradicionales jueves:

  • Jueves de Padrinos: 22 de enero

  • Jueves de Ahijados: 29 de enero

  • Jueves de Compadres: 5 de febrero

  • Jueves de Comadres: 12 de febrero

Los festejos centrales estarán marcados por:

  • Carnaval de Los Tekis: 13, 14, 15 y 16 de febrero

  • Carnaval Grande: 14, 15 y 16 de febrero

  • Martes de Chaya: 17 de febrero

Luego siguen:

  • Carnaval Chico: 21 de febrero

  • Carnaval de Flores: 28 de febrero

  • Carnaval de Remache: 7 de marzo

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
