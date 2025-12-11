Cuándo es Carnaval 2026 en Argentina y qué días son feriado

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música; color y diablitos, según el lugar del país en donde te encuentres.
En 2026, el Carnaval en Argentina se vivirá con uno de los primeros fines de semana largos del año. El calendario oficial de feriados marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales por Carnaval, lo que abre la puerta a escapadas, rutas colmadas y destinos que ya se preparan para recibir a miles de visitantes.
Más allá del descanso, el Carnaval es sinónimo de fiesta popular: comparsas, trajes, música, espuma y bailes hasta la madrugada. Entre los destinos preferidos por los argentinos se destacan dos clásicos: el Carnaval del País en Gualeguaychú, Entre Ríos, y el Carnaval de Jujuy, que transforma la Quebrada, los Valles y la Puna en un gran escenario a cielo abierto.
El Carnaval del País en Gualeguaychú
El histórico corsódromo de Gualeguaychú vuelve a ser protagonista con el Carnaval del País 2026, considerado uno de los espectáculos al aire libre más impactantes de Argentina. La ciudad entrerriana propone un calendario extendido, con noches de desfile que comienzan el 3 de enero y se repiten todos los sábados del mes, a las que se suman varias fechas de febrero en pleno clima carnavalero.
En cada noche, las comparsas despliegan carrozas gigantes, plumas, brillos y coreografías milimétricas ante tribunas colmadas de turistas. El sonido de las batucadas recorre el corsódromo y se mezcla con la adrenalina de quienes eligen vivir el Carnaval como una verdadera experiencia de espectáculo: luces, música y competencia por el título a la mejor comparsa del año.
El Carnaval 2026 en Jujuy: tradición que atraviesa la provincia
En el Norte, Jujuy se prepara para más de dos meses de festejos con un cronograma que va del 1 de enero al 7 de marzo, combinando rituales ancestrales, mojones, desentierros del diablo, corsos y encuentros populares. El calendario incluye la Chaya de Mojones, los tradicionales jueves de Padrinos, Ahijados, Compadres y Comadres, el Carnaval Grande, el Carnaval Chico y los emotivos cierres de Flores y Remache.
La Quebrada de Humahuaca, los Valles y la Puna se llenan de diablos coloridos, bombos, charangos, talco y albahaca. Turistas de todo el país llegan para acompañar a las comparsas en los mojones, participar del desentierro y entierro del diablo y sumarse a una fiesta donde lo turístico convive con lo espiritual y lo comunitario. Cada pueblo arma su propio ritmo, pero todos comparten la misma esencia: agradecer a la tierra y celebrar la vida.