jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 16:47
Sociedad.

Cuándo es Carnaval 2026 en Argentina y qué días son feriado

En 2026 el feriado de Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero, con uno de los primeros fines de semana largos del año.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy.

Cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy.

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música; color y diablitos, según el lugar del país en donde te encuentres.

Lee además
Chaya de mojones en Maimará. video
Fiesta.

Carnaval 2026: a un mes de la Chaya de Mojones, ¿cuánto cuesta viajar a Maimará?
El paraíso escondido de Catamarca que te sorprenderá con su naturaleza y tranquilidad.   video
Turismo.

Así es el pueblo catamarqueño que sorprende a todos con su naturaleza y tranquilidad

En 2026, el Carnaval en Argentina se vivirá con uno de los primeros fines de semana largos del año. El calendario oficial de feriados marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales por Carnaval, lo que abre la puerta a escapadas, rutas colmadas y destinos que ya se preparan para recibir a miles de visitantes.

Más allá del descanso, el Carnaval es sinónimo de fiesta popular: comparsas, trajes, música, espuma y bailes hasta la madrugada. Entre los destinos preferidos por los argentinos se destacan dos clásicos: el Carnaval del País en Gualeguaychú, Entre Ríos, y el Carnaval de Jujuy, que transforma la Quebrada, los Valles y la Puna en un gran escenario a cielo abierto.

carnaval gualeguaychu (1).jpg
Carnaval del Pa&iacute;s en Gualeguaych&uacute;,

Carnaval del País en Gualeguaychú,

El Carnaval del País en Gualeguaychú

El histórico corsódromo de Gualeguaychú vuelve a ser protagonista con el Carnaval del País 2026, considerado uno de los espectáculos al aire libre más impactantes de Argentina. La ciudad entrerriana propone un calendario extendido, con noches de desfile que comienzan el 3 de enero y se repiten todos los sábados del mes, a las que se suman varias fechas de febrero en pleno clima carnavalero.

En cada noche, las comparsas despliegan carrozas gigantes, plumas, brillos y coreografías milimétricas ante tribunas colmadas de turistas. El sonido de las batucadas recorre el corsódromo y se mezcla con la adrenalina de quienes eligen vivir el Carnaval como una verdadera experiencia de espectáculo: luces, música y competencia por el título a la mejor comparsa del año.

Uquía
Carnaval en Uqu&iacute;a.

Carnaval en Uquía.

El Carnaval 2026 en Jujuy: tradición que atraviesa la provincia

En el Norte, Jujuy se prepara para más de dos meses de festejos con un cronograma que va del 1 de enero al 7 de marzo, combinando rituales ancestrales, mojones, desentierros del diablo, corsos y encuentros populares. El calendario incluye la Chaya de Mojones, los tradicionales jueves de Padrinos, Ahijados, Compadres y Comadres, el Carnaval Grande, el Carnaval Chico y los emotivos cierres de Flores y Remache.

La Quebrada de Humahuaca, los Valles y la Puna se llenan de diablos coloridos, bombos, charangos, talco y albahaca. Turistas de todo el país llegan para acompañar a las comparsas en los mojones, participar del desentierro y entierro del diablo y sumarse a una fiesta donde lo turístico convive con lo espiritual y lo comunitario. Cada pueblo arma su propio ritmo, pero todos comparten la misma esencia: agradecer a la tierra y celebrar la vida.

Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy

  • 1 de enero: Chaya de Mojones
  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval 2026: a un mes de la Chaya de Mojones, ¿cuánto cuesta viajar a Maimará?

Así es el pueblo catamarqueño que sorprende a todos con su naturaleza y tranquilidad

Cuánto aumentarán las jubilaciones, AUH y otras asignaciones de ANSES en enero

¿Por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH de ANSES en diciembre?

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Lo que se lee ahora
Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel