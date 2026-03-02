Alto Comedero: nuevos horarios para la recolección de residuos

Se dio a conocer una reorganización en el servicio de recolección de residuos en el barrio Alto Comedero, que alcanza a los Circuitos 11 y 19. Desde el municipio solicitaron a los vecinos tomar nota de los nuevos días y horarios para evitar acumulación de basura y contribuir al orden y la limpieza de la zona.

Recolección de residuos: CIRCUITO 11 (Comprende: Colectora Fray Sargenti - Motel El Ángel hasta Av. Pachamama, y Fray Sargenti hasta Juella)

Martes y Jueves: 17:00 hs.

Sábados: 09:00 hs. Recolección de residuos: CIRCUITO 19 (Por sectores): Sector 10 Hectáreas: Martes: 17:00 hs. | Sábados: 09:00 hs. Sectores Aires del Campo y Las Moras: Jueves: 17:00 hs. Sectores Tupac Amaru I, Tupac Amaru II y Torres del Alto: Martes y Jueves: 17:00 hs. | Sábados: 09:00 hs. Sector 110 Viviendas: Martes: 17:00 hs. | Sábados: 09:00 hs. Desde el municipio recordaron como recomendación fundamental sacar los residuos únicamente en los días y horarios indicados. “Un lugar saludable es donde no hay basura”, señalaron, al tiempo que destacaron que la colaboración vecinal es clave para mantener en condiciones los espacios comunes del barrio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.