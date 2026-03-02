lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 11:20
¡Atención!

Alto Comedero: nuevos horarios para la recolección de residuos

Reorganización del servicio de recolección de residuos en Alto Comedero; piden a los vecinos respetar días y horarios para mantener el barrio limpio.

Por  Judith Girón
Alto Comedero: nuevos horarios para la recolección de residuos

Alto Comedero: nuevos horarios para la recolección de residuos

Lee además
Abejas en Alto Comedero (foto ilustrativa) video
Barrio Nueva Esperanza.

Ataque de abejas en Alto Comedero: mataron a un perro y un loro
Barrio Alto Comedero.
Jujuy.

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

Recolección de residuos: CIRCUITO 11

(Comprende: Colectora Fray Sargenti - Motel El Ángel hasta Av. Pachamama, y Fray Sargenti hasta Juella)

Martes y Jueves: 17:00 hs.

Sábados: 09:00 hs.

Recolección de residuos: CIRCUITO 19 (Por sectores):

Sector 10 Hectáreas:

Martes: 17:00 hs. | Sábados: 09:00 hs.

Sectores Aires del Campo y Las Moras:

Jueves: 17:00 hs.

Sectores Tupac Amaru I, Tupac Amaru II y Torres del Alto:

Martes y Jueves: 17:00 hs. | Sábados: 09:00 hs.

Sector 110 Viviendas:

Martes: 17:00 hs. | Sábados: 09:00 hs.

Desde el municipio recordaron como recomendación fundamental sacar los residuos únicamente en los días y horarios indicados. “Un lugar saludable es donde no hay basura”, señalaron, al tiempo que destacaron que la colaboración vecinal es clave para mantener en condiciones los espacios comunes del barrio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ataque de abejas en Alto Comedero: mataron a un perro y un loro

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Alto Comedero disfrutó del Carnaval de las Infancias a pura fiesta

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel