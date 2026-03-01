Uno por uno, todos los aumentos que llegan en marzo para los argentinos

El tercer mes del año comienza con una nueva batería de aumentos en tarifas de servicios públicos, transporte, salud y alquileres. Marzo consolida así la tendencia de actualización de precios regulados, en un contexto marcado por la reducción de subsidios y la aplicación de fórmulas de indexación mensual.

Economía. Inflación: qué servicios aumentaron más en enero 2026 en Jujuy

Economía. ANSES aumenta jubilaciones y pensiones en marzo 2026 por inflación y define nuevos montos

El impacto de los ajustes profundiza la presión sobre los ingresos familiares y obliga a recalcular gastos en un escenario de recomposición tarifaria en distintos sectores clave de la economía.

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el lunes 2 de marzo de 2026 y, comparando con los valores vigentes desde el 1° de enero de 2026 , se observa un incremento promedio que ronda entre el 6% y el 7% , según el destino.

Entre los destinos más utilizados se registran los siguientes valores actualizados:

San Pedro pasará de $6.200 a $6.600 (+6,45%)

Libertador General San Martín de $10.600 a $11.300 (+6,60%)

Yuto de $15.200 a $16.300 (+7,23%)

Palma Sola de $16.700 a $17.800

La mayoría de los destinos de esta zona muestran incrementos que se ubican entre el 6,5% y el 7%.

San Pedro $6.600 - antes $6.200

Chalicán $8.700 – antes $8.100

Santa Clara $9.100 – antes $8.500

Fraile Pintado $9.900 – antes $9.300

L.G.S.M. $11.300 - antes $10.600

Calilegua $12.000 - antes $11.200

Caimancito $13.700 ­- antes $12.800

Yuto $16.300 - antes $15.200

Palma Sola $17.800 - antes $16.700

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 2 de marzo para el transporte de media distancia. El incremento promedio ronda el 7% en toda la provincia.

Valles y zona de los diques

En los trayectos más cortos también se aplicará la actualización tarifaria:

El Carmen: $2.459 a $2.632 (+7%)

Perico: $3.197 a $3.421 (+7%)

Monterrico: $3.299 a $3.530 (+7%)

Aguas Calientes: $6.005 a $6.425

El porcentaje de incremento en esta zona se mantiene cercano al 7%, en línea con el promedio provincial.

El Carmen — $2.632 – antes $2.459

Carahunco — $2.910 – antes $2.720

San Antonio — $3.297

Perico — $3.421 – antes $3.197

Monterrico — $3.530 – antes $3.299

Las Pampitas — $3.964 – antes $3.704

Aeropuerto — $4.616

Puesto Viejo — $5.294 - antes $4.948

La Mendieta — $5.560 – antes $5.196

Aguas Calientes — $6.425 - antes $6.005

Quebrada y Puna

En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:

Volcán: $4.000 a $4.300 (+7,5%)

Tilcara: $8.800 a $9.400 (+6,82%)

Abra Pampa: $22.400 a $23.900

La Quiaca: $28.900 a $30.900 (+6,92%)

Volcán $4.300 - antes $4.000

Tumbaya $5.000 – antes $4.700

Maimará $8.500 – antes $8.000

Purmamarca $8.900 – antes $8.300

Tilcara $9.400 – antes $8.800

Humahuaca $13.900 –

Abra Pampa $23.900 – antes $22.400

La Quiaca $30.900 – antes $28.900

Tomando como punto de salida San Salvador de Jujuy, los valores quedarán en:

San Salvador de Jujuy a Palpalá $ 1.500,

Perico $ 3.400,

San Pedro de Jujuy $ 6.600,

Fraile Pintado $ 9.900,

Libertador General San Martín $ 11.300,

Calilegua $ 12.000,

Caimancito $ 13.700

Yuto $ 16.300

Desde esta ciudad a Volcán $ 4.300,

Tumbaya $ 5.000,

Purmamarca $ 8.900,

Maimará $ 8.500,

Tilcara $ 9.400,

Huacalera $ 11.100,

Uquía $ 12.800,

Humahuaca $ 13.900,

Tres Cruces $ 21.000,

Abra Pampa $ 23.900,

Puesto del Marques $ 25.800,

Pumahuasi $ 29.300

La Quiaca $ 30.900.

Hacia El Carmen $ 2.632,

Perico $ 4.273,

San Antonio $ 3.297,

Monterrico $ 3.530,

La Mendieta $ 1.400,

Santa Clara $ 9.100,

El Piquete $ 10.500,

Palma Sola $ 17.800,

Vinalito $ 17.400,

El Talar $ 18.800

Susques $ 22.600.

Suben la luz, el gas y el agua

La Secretaría de Energía confirmó que en marzo entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para la electricidad. El 37% de los usuarios residenciales tendrá incrementos nominales en sus boletas, con subas que irán desde los $400 hasta los $5.500.

En contrapartida, el 63% restante podría registrar una baja respecto a febrero debido al factor estacional: con temperaturas más templadas, disminuye el consumo de energía para refrigeración. Bajo el esquema de subsidios SEF, el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales, la mitad del límite vigente en verano.

En cuanto al gas natural, el incremento promedio nacional será del 0,96%, una variación moderada asociada al Precio de Adquisición de Gas (PAU) y a la menor demanda previa al invierno.

Medicina prepaga

El Gobierno desregula los precios de la medicina prepaga y aplica aumentos diferenciales según el plan. Aumentos de marzo.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo incrementos que oscilarán entre el 2,85% y el 3,2%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los aumentos confirmados son:

Avalian: 3,2%

Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán: 2,9%

Luis Pasteur: 2,85%

Los porcentajes se aplican sobre el valor de la cuota de febrero y rigen en todo el país.

Peajes: hasta 19% de aumento

La Dirección Nacional de Vialidad autorizó una suba de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A.

Las nuevas tarifas establecen:

Vehículos de hasta 2 ejes: $1.500

Vehículos con mayor altura o rueda doble: $3.000

Camiones de 5 o 6 ejes: $7.500

Más de 6 ejes: $9.000

Alquileres

Para los inquilinos con contratos regidos por la ley anterior y ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento en marzo será del 33,89%.

En tanto, los contratos bajo el sistema Casa Propia tendrán una actualización del 16,61%, al aplicar el coeficiente que toma el indicador más bajo entre salarios e inflación.

Marzo llega así con una reconfiguración general de precios en servicios esenciales y transporte. La reducción de la asistencia estatal y la actualización por costos operativos marcan el rumbo de una política tarifaria que impacta de lleno en el presupuesto de los hogares argentinos.