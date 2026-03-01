domingo 01 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de marzo de 2026 - 14:34
Inflación.

Uno por uno, todos los aumentos que llegan en marzo para los argentinos

Los ajustes, impulsados por la actualización de tarifas y la reducción de subsidios, volverán a impactar de lleno en el bolsillo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Aumentos de marzo.

Aumentos de marzo.

Lee además
ANSES aumenta jubilaciones y pensiones en marzo 2026 por inflación y define nuevos montos
Economía.

ANSES aumenta jubilaciones y pensiones en marzo 2026 por inflación y define nuevos montos
Inflación de enero: Fue del 2,9% nacional, pero el NOA sintió el impacto en Alimentos.
Economía.

Inflación: qué servicios aumentaron más en enero 2026 en Jujuy

El impacto de los ajustes profundiza la presión sobre los ingresos familiares y obliga a recalcular gastos en un escenario de recomposición tarifaria en distintos sectores clave de la economía.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy

Transporte de media distancia

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el lunes 2 de marzo de 2026 y, comparando con los valores vigentes desde el 1° de enero de 2026, se observa un incremento promedio que ronda entre el 6% y el 7%, según el destino.

Subas en el Ramal

Entre los destinos más utilizados se registran los siguientes valores actualizados:

San Pedro pasará de $6.200 a $6.600 (+6,45%)

Libertador General San Martín de $10.600 a $11.300 (+6,60%)

Yuto de $15.200 a $16.300 (+7,23%)

Palma Sola de $16.700 a $17.800

La mayoría de los destinos de esta zona muestran incrementos que se ubican entre el 6,5% y el 7%.

  • San Pedro $6.600 - antes $6.200
  • Chalicán $8.700 – antes $8.100
  • Santa Clara $9.100 – antes $8.500
  • Fraile Pintado $9.900 – antes $9.300
  • L.G.S.M. $11.300 - antes $10.600
  • Calilegua $12.000 - antes $11.200
  • Caimancito $13.700 ­- antes $12.800
  • Yuto $16.300 - antes $15.200
  • Palma Sola $17.800 - antes $16.700

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 2 de marzo para el transporte de media distancia. El incremento promedio ronda el 7% en toda la provincia.

Valles y zona de los diques

En los trayectos más cortos también se aplicará la actualización tarifaria:

El Carmen: $2.459 a $2.632 (+7%)

Perico: $3.197 a $3.421 (+7%)

Monterrico: $3.299 a $3.530 (+7%)

Aguas Calientes: $6.005 a $6.425

El porcentaje de incremento en esta zona se mantiene cercano al 7%, en línea con el promedio provincial.

  • El Carmen — $2.632 – antes $2.459
  • Carahunco — $2.910 – antes $2.720
  • San Antonio — $3.297
  • Perico — $3.421 – antes $3.197
  • Monterrico — $3.530 – antes $3.299
  • Las Pampitas — $3.964 – antes $3.704
  • Aeropuerto — $4.616
  • Puesto Viejo — $5.294 - antes $4.948
  • La Mendieta — $5.560 – antes $5.196
  • Aguas Calientes — $6.425 - antes $6.005

Quebrada y Puna

En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:

Volcán: $4.000 a $4.300 (+7,5%)

Tilcara: $8.800 a $9.400 (+6,82%)

Abra Pampa: $22.400 a $23.900

La Quiaca: $28.900 a $30.900 (+6,92%)

  • Volcán $4.300 - antes $4.000
  • Tumbaya $5.000 – antes $4.700
  • Maimará $8.500 – antes $8.000
  • Purmamarca $8.900 – antes $8.300
  • Tilcara $9.400 – antes $8.800
  • Humahuaca $13.900 –
  • Abra Pampa $23.900 – antes $22.400
  • La Quiaca $30.900 – antes $28.900

Tomando como punto de salida San Salvador de Jujuy, los valores quedarán en:

  • San Salvador de Jujuy a Palpalá $ 1.500,
  • Perico $ 3.400,
  • San Pedro de Jujuy $ 6.600,
  • Fraile Pintado $ 9.900,
  • Libertador General San Martín $ 11.300,
  • Calilegua $ 12.000,
  • Caimancito $ 13.700
  • Yuto $ 16.300
  • Desde esta ciudad a Volcán $ 4.300,
  • Tumbaya $ 5.000,
  • Purmamarca $ 8.900,
  • Maimará $ 8.500,
  • Tilcara $ 9.400,
  • Huacalera $ 11.100,
  • Uquía $ 12.800,
  • Humahuaca $ 13.900,
  • Tres Cruces $ 21.000,
  • Abra Pampa $ 23.900,
  • Puesto del Marques $ 25.800,
  • Pumahuasi $ 29.300
  • La Quiaca $ 30.900.
  • Hacia El Carmen $ 2.632,
  • Perico $ 4.273,
  • San Antonio $ 3.297,
  • Monterrico $ 3.530,
  • La Mendieta $ 1.400,
  • Santa Clara $ 9.100,
  • El Piquete $ 10.500,
  • Palma Sola $ 17.800,
  • Vinalito $ 17.400,
  • El Talar $ 18.800
  • Susques $ 22.600.

Suben la luz, el gas y el agua

La Secretaría de Energía confirmó que en marzo entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para la electricidad. El 37% de los usuarios residenciales tendrá incrementos nominales en sus boletas, con subas que irán desde los $400 hasta los $5.500.

En contrapartida, el 63% restante podría registrar una baja respecto a febrero debido al factor estacional: con temperaturas más templadas, disminuye el consumo de energía para refrigeración. Bajo el esquema de subsidios SEF, el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales, la mitad del límite vigente en verano.

En cuanto al gas natural, el incremento promedio nacional será del 0,96%, una variación moderada asociada al Precio de Adquisición de Gas (PAU) y a la menor demanda previa al invierno.

Medicina prepaga

El Gobierno desregula los precios de la medicina prepaga y aplica aumentos diferenciales según el plan.
Aumentos de marzo.

Aumentos de marzo.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo incrementos que oscilarán entre el 2,85% y el 3,2%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los aumentos confirmados son:

  • Avalian: 3,2%

  • Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán: 2,9%

  • Luis Pasteur: 2,85%

Los porcentajes se aplican sobre el valor de la cuota de febrero y rigen en todo el país.

Peajes: hasta 19% de aumento

La Dirección Nacional de Vialidad autorizó una suba de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A.

Las nuevas tarifas establecen:

  • Vehículos de hasta 2 ejes: $1.500

  • Vehículos con mayor altura o rueda doble: $3.000

  • Camiones de 5 o 6 ejes: $7.500

  • Más de 6 ejes: $9.000

Alquileres

Para los inquilinos con contratos regidos por la ley anterior y ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento en marzo será del 33,89%.

En tanto, los contratos bajo el sistema Casa Propia tendrán una actualización del 16,61%, al aplicar el coeficiente que toma el indicador más bajo entre salarios e inflación.

Marzo llega así con una reconfiguración general de precios en servicios esenciales y transporte. La reducción de la asistencia estatal y la actualización por costos operativos marcan el rumbo de una política tarifaria que impacta de lleno en el presupuesto de los hogares argentinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES aumenta jubilaciones y pensiones en marzo 2026 por inflación y define nuevos montos

Inflación: qué servicios aumentaron más en enero 2026 en Jujuy

La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

Los salarios perdieron contra la inflación y hubo un cierre negativo del 2025

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner

Lo que se lee ahora
Paro docente - Foto archivo. video
Reclamo.

Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

Por  Federico Franco

Las más leídas

Pila Sleive de niña video
Tristeza.

Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte, la cultura y alegría

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña video
Luto.

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Paro docente - Foto archivo. video
Reclamo.

Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes
EN VIVO.

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel