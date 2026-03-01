Uno por uno, todos los aumentos que llegan en marzo para los argentinos

El impacto de los ajustes profundiza la presión sobre los ingresos familiares y obliga a recalcular gastos en un escenario de recomposición tarifaria en distintos sectores clave de la economía.
Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy
El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el lunes 2 de marzo de 2026 y, comparando con los valores vigentes desde el 1° de enero de 2026, se observa un incremento promedio que ronda entre el 6% y el 7%, según el destino.
Subas en el Ramal
Entre los destinos más utilizados se registran los siguientes valores actualizados:
San Pedro pasará de $6.200 a $6.600 (+6,45%)
Libertador General San Martín de $10.600 a $11.300 (+6,60%)
Yuto de $15.200 a $16.300 (+7,23%)
Palma Sola de $16.700 a $17.800
La mayoría de los destinos de esta zona muestran incrementos que se ubican entre el 6,5% y el 7%.
San Pedro $6.600 - antes $6.200
Chalicán $8.700 – antes $8.100
Santa Clara $9.100 – antes $8.500
Fraile Pintado $9.900 – antes $9.300
L.G.S.M. $11.300 - antes $10.600
Calilegua $12.000 - antes $11.200
Caimancito $13.700 - antes $12.800
Yuto $16.300 - antes $15.200
Palma Sola $17.800 - antes $16.700
El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 2 de marzo para el transporte de media distancia. El incremento promedio ronda el 7% en toda la provincia.
Valles y zona de los diques
En los trayectos más cortos también se aplicará la actualización tarifaria:
El Carmen: $2.459 a $2.632 (+7%)
Perico: $3.197 a $3.421 (+7%)
Monterrico: $3.299 a $3.530 (+7%)
Aguas Calientes: $6.005 a $6.425
El porcentaje de incremento en esta zona se mantiene cercano al 7%, en línea con el promedio provincial.
El Carmen — $2.632 – antes $2.459
Carahunco — $2.910 – antes $2.720
San Antonio — $3.297
Perico — $3.421 – antes $3.197
Monterrico — $3.530 – antes $3.299
Las Pampitas — $3.964 – antes $3.704
Aeropuerto — $4.616
Puesto Viejo — $5.294 - antes $4.948
La Mendieta — $5.560 – antes $5.196
Aguas Calientes — $6.425 - antes $6.005
Quebrada y Puna
En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:
Volcán: $4.000 a $4.300 (+7,5%)
Tilcara: $8.800 a $9.400 (+6,82%)
Abra Pampa: $22.400 a $23.900
La Quiaca: $28.900 a $30.900 (+6,92%)
Volcán $4.300 - antes $4.000
Tumbaya $5.000 – antes $4.700
Maimará $8.500 – antes $8.000
Purmamarca $8.900 – antes $8.300
Tilcara $9.400 – antes $8.800
Humahuaca $13.900 –
Abra Pampa $23.900 – antes $22.400
La Quiaca $30.900 – antes $28.900
Tomando como punto de salida San Salvador de Jujuy, los valores quedarán en:
San Salvador de Jujuy a Palpalá $ 1.500,
Perico $ 3.400,
San Pedro de Jujuy $ 6.600,
Fraile Pintado $ 9.900,
Libertador General San Martín $ 11.300,
Calilegua $ 12.000,
Caimancito $ 13.700
Yuto $ 16.300
Desde esta ciudad a Volcán $ 4.300,
Tumbaya $ 5.000,
Purmamarca $ 8.900,
Maimará $ 8.500,
Tilcara $ 9.400,
Huacalera $ 11.100,
Uquía $ 12.800,
Humahuaca $ 13.900,
Tres Cruces $ 21.000,
Abra Pampa $ 23.900,
Puesto del Marques $ 25.800,
Pumahuasi $ 29.300
La Quiaca $ 30.900.
Hacia El Carmen $ 2.632,
Perico $ 4.273,
San Antonio $ 3.297,
Monterrico $ 3.530,
La Mendieta $ 1.400,
Santa Clara $ 9.100,
El Piquete $ 10.500,
Palma Sola $ 17.800,
Vinalito $ 17.400,
El Talar $ 18.800
Susques $ 22.600.
Suben la luz, el gas y el agua
La Secretaría de Energía confirmó que en marzo entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para la electricidad. El 37% de los usuarios residenciales tendrá incrementos nominales en sus boletas, con subas que irán desde los $400 hasta los $5.500.
En contrapartida, el 63% restante podría registrar una baja respecto a febrero debido al factor estacional: con temperaturas más templadas, disminuye el consumo de energía para refrigeración. Bajo el esquema de subsidios SEF, el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales, la mitad del límite vigente en verano.
En cuanto al gas natural, el incremento promedio nacional será del 0,96%, una variación moderada asociada al Precio de Adquisición de Gas (PAU) y a la menor demanda previa al invierno.
Medicina prepaga
Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo incrementos que oscilarán entre el 2,85% y el 3,2%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los aumentos confirmados son:
Avalian: 3,2%
Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán: 2,9%
Luis Pasteur: 2,85%
Los porcentajes se aplican sobre el valor de la cuota de febrero y rigen en todo el país.
Peajes: hasta 19% de aumento
La Dirección Nacional de Vialidad autorizó una suba de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A.
Las nuevas tarifas establecen:
Vehículos de hasta 2 ejes: $1.500
Vehículos con mayor altura o rueda doble: $3.000
Camiones de 5 o 6 ejes: $7.500
Más de 6 ejes: $9.000
Alquileres
Para los inquilinos con contratos regidos por la ley anterior y ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento en marzo será del 33,89%.
En tanto, los contratos bajo el sistema Casa Propia tendrán una actualización del 16,61%, al aplicar el coeficiente que toma el indicador más bajo entre salarios e inflación.
Marzo llega así con una reconfiguración general de precios en servicios esenciales y transporte. La reducción de la asistencia estatal y la actualización por costos operativos marcan el rumbo de una política tarifaria que impacta de lleno en el presupuesto de los hogares argentinos.