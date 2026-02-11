miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 09:51
Economía.

Inflación: qué servicios aumentaron más en enero 2026 en Jujuy

Durante la tarde del martes, el INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró en enero de 2026 una suba del 2,9% en todo el país.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Inflación de enero: Fue del 2,9% nacional, pero el NOA sintió el impacto en Alimentos.

Inflación de enero: Fue del 2,9% nacional, pero el NOA sintió el impacto en Alimentos.

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación correspondiente a enero de 2026 registró un incremento del 2,9% en la Argentina. De esta manera, la suba acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32,4%.

Aunque el número general sugiere cierta moderación en el ritmo de aumentos, el análisis detallado por categorías y zonas del país expone que la tensión sobre el costo de vida continúa golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

El impacto de la inflación de enero 2026 en Jujuy

Inflación de enero.

Alimentos: El motor de las subas

El rubro que encabezó las subas durante el período fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un avance del 4,7%. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, que mostró un alza del 4,1%.

Dentro del capítulo de alimentos, la variación estuvo explicada sobre todo por los aumentos en Carnes y sus derivados, así como en Verduras, tubérculos y legumbres, que empujaron el índice hacia arriba.

En contraste, las divisiones que mostraron movimientos más moderados fueron Educación, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que incluso reflejó una caída del 0,5%.

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de enero de 2026 fue del 2,9%.

Si se analiza por tipo de precios, los componentes Estacionales encabezaron las subas con un 5,7%, ubicándose claramente por encima de la inflación núcleo (2,6%) y de los valores Regulados (2,4%).

El escenario regional: El NOA bajo la lupa

A nivel regional, las variaciones presentaron brechas marcadas:

  • Noreste: 3,8%
  • Cuyo: 3,0%
  • Región Pampeana: 2,9%
  • Patagonia: 2,9%
  • Noroeste (NOA): 2,8%
  • Gran Buenos Aires: 2,8%

Aunque el Noroeste argentino quedó apenas por debajo de la media nacional, la fuerte participación del capítulo alimentos en el consumo regional enciende una señal de alerta. Ese ítem representa una porción significativa del presupuesto de los hogares del norte del país, lo que amplifica su impacto en la economía cotidiana.

El NOA sintió el impacto en Alimentos.

Escándalo en el Indec: El motivo de la renuncia de Lavagna

La difusión del dato ocurre en un escenario atravesado por fricciones políticas. Aunque el propio Ejecutivo había anticipado que en enero de 2026 se pondría en marcha una nueva metodología, finalmente optó por postergar la actualización del índice de precios. Esa decisión derivó en la salida de Marco Lavagna, que venía impulsando con insistencia la aplicación del renovado IPC.

En la actualidad, el organismo estadístico mantiene vigente una canasta construida con patrones de consumo correspondientes a 2004/2005, dejando de lado la Encuesta de 2017/2018, que ya se encontraba concluida.

Como consecuencia, diversos analistas señalan que el cálculo no refleja con precisión el desembolso efectivo de las familias, en especial en servicios y transporte, categorías que en los últimos años aumentaron de manera significativa su participación dentro del gasto mensual de los hogares.

La división que registró el mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%).

Expectativa en Jujuy: Mañana define la Dipec

Luego de difundirse las cifras a nivel país y por región, el foco se desplaza hacia el ámbito provincial. La Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) publicará este miércoles los números correspondientes a Jujuy, lo que permitirá establecer si la evolución de los precios en el distrito acompañó el 2,8% registrado en el NOA o si variables propias del escenario local impulsaron el indicador por encima del promedio regional.

