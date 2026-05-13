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13 de mayo de 2026 - 17:05
País.

Caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el riesgo país

Las acciones argentinas caen en Wall Street y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Las acciones argentinas caen en Wall Street y sube el riesgo país 

Las acciones argentinas caen en Wall Street y el riesgo país vuelve a subir, en una jornada marcada por la tensión internacional, la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, y la incertidumbre por la situación en el estrecho de Ormuz.

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Caen las acciones argentinas

En el mercado local, el S&P Merval opera con una baja de 1,8% y se ubica en 2.743.315,27 puntos. Medido en dólares, el índice retrocede 2,1% hasta las 1.853,47 unidades, su nivel más bajo desde el inicio de mayo.

Entre las acciones líderes que más caen aparecen papeles del sector energético: Transener pierde 3,9%, Edenor baja 3% y Transportadora de Gas del Norte retrocede 2,9%.

Acciones argentinas en Wall Street.
Las acciones argentinas caen en Wall Street y sube el riesgo país

Las acciones argentinas caen en Wall Street y sube el riesgo país

En Nueva York, las acciones argentinas también registran mayoría de pérdidas. Las principales bajas corresponden a BBVA, con una caída de 4%; Edenor, con 3,9%; y Grupo Supervielle, con 3,1%.

Tensión global y presión sobre los mercados

La jornada financiera se desarrolla en un contexto internacional complejo. A nivel global, los inversores siguen atentos a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en Beijing.

El encuentro se da en medio de un escenario atravesado por tensiones comerciales, inflación, conflictos geopolíticos y el avance de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, el estrecho de Ormuz continúa sin resolverse, lo que mantiene la presión sobre el mercado energético. El petróleo fluctúa después de tres ruedas consecutivas en alza.

Bonos argentinos y riesgo país

Los títulos de deuda soberana argentina también registran mayoría de bajas, tanto en la plaza local como en el exterior. Entre los bonos que más pierden valor se encuentran el Global 2029, con una caída de 0,9%, y el Bonar 2035, con una baja de 0,7%. En el otro extremo, avanzan el Global 2046, con 0,3%, y el Bonar 2029, con 0,1%.

Riesgo país
El riesgo país y el dólar perforan barreras en Argentina tras media sanción a la reforma laboral. El peso se fortalece en Argentina mientras el índice que mide JP Morgan volvió a quedar por debajo de los 500 puntos con la aprobación de media reforma laboral.Foto: Bloomberg/Michael Nagle.

El riesgo país y el dólar perforan barreras en Argentina tras media sanción a la reforma laboral. El peso se fortalece en Argentina mientras el índice que mide JP Morgan volvió a quedar por debajo de los 500 puntos con la aprobación de media reforma laboral.Foto: Bloomberg/Michael Nagle.

El riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se ubica en 517 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. En los días previos, el indicador había perforado los 500 puntos por primera vez en tres meses, al tocar las 496 unidades.

El mercado local también mira la política

A nivel interno, los inversores también siguen de cerca el clima político y económico. El martes se realizó una nueva Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei, con reclamos por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Además, el Tesoro comunicó las condiciones para la licitación de deuda en pesos pautada para este 13 de mayo. El menú incluye un título a tasa fija, dos Boncer, dos instrumentos duales CER/TAMAR y un bono dólar linked. Los pagos de esta licitación ascienden a $9,4 billones, luego de otros $1,8 billones abonados durante la semana.

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