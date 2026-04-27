Por qué echaron a Carlos Frugoni del ministerio de Economía y quién lo reemplazará

Carlos Frugoni dejó su cargo como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía después de reconocer que tenía siete propiedades en Miami que no había incluido en sus declaraciones patrimoniales . La salida se conoció este fin de semana y volvió a poner al Gobierno frente a un caso sensible por transparencia dentro de una de sus áreas más importantes.

De acuerdo con la información publicada, Frugoni admitió que esas propiedades no estaban declaradas ni ante ARCA ni ante la Oficina Anticorrupción. La situación derivó en su desplazamiento y abrió un nuevo foco de tensión política dentro del oficialismo, que ya venía intentando tomar distancia del tema desde días atrás.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año. En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario…

Frugoni adquirió las siete propiedades en Palm Beach entre 2020 y 2022 , cuando era titular de la sociedad AUSA, encargada de las autopistas porteñas. En aquel entonces también había tenido participación en proyectos de obra pública de la Jefatura Porteña, como el Paseo del Bajo.

Del total de los inmuebles, al menos cinco fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach con valores entre US$215.000 y US$216.000. Entre ellos figuran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.

Dichas adquisiciones inmobiliarias se realizaron a través de dos sociedades de responsabilidad limitada: Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente. Ninguna fue informada ante las autoridades argentinas.

Esa omisión podría ser catalogada como delito por la Justicia, que ya tiene en sus manos denuncias penales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Ambas causas recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Qué cargo ocupaba Carlos Frugoni

Frugoni se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, un cargo clave dentro del Ministerio de Economía. Su función estaba vinculada a la articulación de proyectos de infraestructura y obra pública, en una estructura que depende directamente del equipo económico nacional.

La salida del funcionario se resolvió después de que él mismo reconociera la omisión patrimonial. Esa admisión terminó acelerando una definición política que en el Gobierno ya parecía inevitable.

Herrmann Herrmann ocupará el cargo de Frugoni en Infraestructura del ministerio de Economía

Quién lo reemplaza en Economía

Tras la renuncia, el ministro Luis Caputo definió que el reemplazante será Fernando Herrmann. Según se informó, no se trata de una incorporación externa sino de un movimiento interno dentro del equipo económico.

El caso dejó expuesto un punto especialmente delicado para cualquier administración: la obligación de los funcionarios de presentar de forma completa y correcta su patrimonio. En este caso, la omisión de siete propiedades en Miami terminó siendo incompatible con la continuidad de Frugoni en el cargo.