Un funcionario libertario en Tucumán generó polémica por agravios a Mercedes Sosa

La familia de la cantante rechazó las disculpas de Enzo Ferreira y pidió su renuncia.

Un funcionario vinculado a La Libertad Avanza en Tucumán quedó envuelto en una fuerte controversia tras viralizarse un retuit con expresiones agraviantes contra Mercedes Sosa. Se trata de Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, cuya actividad en redes generó repudios institucionales y una reacción inmediata del entorno de la histórica cantante tucumana.

La polémica escaló luego de que se difundiera una publicación compartida por Ferreira con insultos hacia la artista. Tras la repercusión, el funcionario intentó bajarle el tono al episodio con un descargo en su cuenta personal y también relativizó lo ocurrido al sostener que se trataba de un retuit y de publicaciones viejas.

Publicacion del funcionario libertario Enzo Ferreira Repudio institucional y reclamo de la familia El caso motivó un pronunciamiento del Ente Cultural de Tucumán, que expresó un repudio enérgico y consideró que ese tipo de manifestaciones representan un ataque a la cultura y a la identidad tucumana. El organismo además remarcó la relevancia de Mercedes Sosa como símbolo cultural de la provincia y de la Argentina.

En paralelo, la familia de la artista difundió una carta pública en la que evitó responder al agravio con más confrontación, pero reclamó de manera concreta la renuncia de Ferreira. En ese texto señalaron que resulta inadmisible que un funcionario continúe al frente de una emisora asociada al nombre de una figura a la que, según denunciaron, intentó desprestigiar.

“Las disculpas no alcanzan” El reclamo familiar fue ratificado por Adrián Sosa, sobrino de Mercedes Sosa, quien sostuvo en una entrevista con La Gaceta que las disculpas públicas del funcionario fueron insuficientes. Según planteó, el descargo mezcló el episodio con otras disputas políticas y no representó una reparación genuina hacia la memoria de la cantora. También indicó que, tras conocerse los dichos, la familia se organizó para redactar un documento conjunto, sumar adhesiones y visibilizar el pedido de apartamiento del funcionario. Además, señaló que no hubo un contacto personal de Ferreira con los familiares de la artista. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitrecba/status/2038715313492025465&partner=&hide_thread=false Un grupo de músicos pidió la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán tras insultar a Mercedes Sosa. Enzo Ferreira, dirigente libertario, llamó a la artista "gorda comunista" y reposteó un mensaje que la describía como "un cáncer". pic.twitter.com/SXfprs8rts — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) March 30, 2026

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