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25 de marzo de 2026 - 09:20
Policial.

Sancionaron a policías de Tucumán por jugar al fútbol mientras estaban de servicio

Tres policías de Tucumán fueron sancionados tras aparecer en un video jugando al fútbol mientras cumplían funciones en la vía pública.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sancionaron a policías de Tucumán por jugar al fútbol mientras estaban de servicio

Sancionaron a policías de Tucumán por jugar al fútbol mientras estaban de servicio

Tres policías de Tucumán fueron sancionados luego de que se viralizara un video en el que se los ve jugando al fútbol en la vía pública mientras estaban de servicio. La escena ocurrió en pleno centro de San Miguel de Tucumán y generó fuerte repercusión por tratarse de agentes que debían estar cumpliendo tareas de prevención.

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De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, el episodio fue registrado durante la madrugada del 18 de marzo, cerca de las 4 de la mañana, en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Congreso, a pocos metros de la Casa Histórica. En las imágenes se observa a los uniformados participando de un “picadito” en la calle, incluso junto a un joven.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 del pasado 18 de marzo, bajo una persistente lluvia. Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, muestran a los uniformados y a un civil compartiendo un breve partido de fútbol en la intersección de las calles Crisóstomo Álvarez y Congreso, en el centro de San Miguel de Tucumán y a pocos metros de la Casa Histórica.

En el video que circuló por redes sociales y grupos de WhatsApp, se puede escuchar la voz de una mujer que filma la pantalla de un monitor con tono de incredulidad. “No te la puedo creer...”, expresa la testigo, añadiendo luego: “Se le escapó otra vez”, mientras observa las maniobras de los policías con el balón.

Sancionaron a policías de Tucumán por jugar al fútbol mientras estaban de servicio

Sancionaron a policías de Tucumán por jugar al fútbol mientras estaban de servicio

El video se viralizó y hubo sanción

La filmación comenzó a circular rápidamente en redes sociales y, a partir de esa difusión, las autoridades resolvieron avanzar con una sanción disciplinaria. Los efectivos recibieron 14 días de arresto dentro de un sumario administrativo, mientras que Infobae y Página/12 mencionaron una sanción de 30 días. En todos los casos, los medios coinciden en que se trató de una medida interna y no de una detención penal.

Desde la gobernación tucumana explicaron que los agentes “están prestando servicios 14 días seguidos sin los días de descanso”, en una referencia al contexto laboral en el que ocurrió el episodio. Sin embargo, la difusión del video llevó igualmente a una respuesta oficial y al inicio del procedimiento administrativo.

Un hecho que abrió debate

El caso generó reacciones divididas. Por un lado, hubo cuestionamientos al accionar de los policías por apartarse de sus funciones en plena vía pública. Por otro, algunos mensajes en redes intentaron relativizar la situación al considerar que se trató de una escena espontánea sin consecuencias graves. Página/12 y Infobae señalaron que el episodio abrió debate sobre los límites de la conducta policial durante el servicio y sobre las condiciones laborales dentro de la fuerza.

Más allá de esas discusiones, el dato central es que el video tuvo consecuencias concretas: los agentes fueron identificados, se dispuso una sanción y el hecho quedó incorporado a un sumario administrativo.

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