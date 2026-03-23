Operativo en Tucumán: cápsulas de cocaína y red de "mulas" desbaratada en la RN 38

Durante el control, el nerviosismo de una pasajera alertó a los efectivos. Tras la requisa, se detectaron envoltorios de cocaína adheridos a su cuerpo, lo que motivó una inspección más profunda del resto de los pasajeros. En ese contexto, los gendarmes encontraron más paquetes ocultos en prendas, butacas y bolsos.
Esta situación encendió las alertas y derivó en una revisión integral de los 53 ocupantes del ómnibus luego de las sospechas de una modalidad más riesgosa: la ingesta de cápsulas con droga, utilizada para eludir controles.
Operativo en RN 38 Tucumán: cápsulas de cocaína en el cuerpo y riesgo extremo
Por orden de la Justicia Federal, varios pasajeros fueron sometidos a estudios médicos. Las radiografías confirmaron que seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, transportaban cápsulas de cocaína en sus estómagos. De inmediato fueron internados en hospitales de la zona, donde bajo estricta custodia médica expulsaron más de 500 cápsulas. Según especialistas, la rotura de uno de estos envoltorios puede provocar la muerte casi inmediata.
El conteo final arrojó un total de 752 cápsulas de cocaína, entre las ingeridas y las ocultas en el equipaje, con un peso que supera los 10 kilos de droga de alta pureza. En total, nueve personas de nacionalidad boliviana quedaron detenidas en el marco de la causa.
Además del estupefaciente, se secuestraron celulares, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán clave para avanzar en la investigación y desarticular posibles conexiones de la organización en la región.
El operativo vuelve a poner el foco sobre la Ruta Nacional 38 como un corredor estratégico del narcotráfico en el norte del país. Investigadores advierten que este tipo de maniobras viene en aumento y que las organizaciones criminales suelen utilizar a personas en situación de vulnerabilidad como eslabón final de la cadena.