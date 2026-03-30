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30 de marzo de 2026 - 09:43
Policial.

Tucumán: secuestraron más de 25 kilos de cocaína en un operativo en el límite con Salta

El procedimiento en Tucumán se realizó durante el Operativo Lapacho. Dos personas dejaron dos mochilas con cocaína y escaparon

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Juzgado Federal ordenó el secuestro y análisis de la droga incautada en el marco de una estrategia de control fronterizo

El Juzgado Federal ordenó el secuestro y análisis de la droga incautada en el marco de una estrategia de control fronterizo

Dos personas abandonaron una mochila y un bolso con cocaína en una zona de monte cerca del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo

Dos personas abandonaron una mochila y un bolso con cocaína en una zona de monte cerca del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo

Un procedimiento policial realizado en Tucumán, en el marco del Operativo Lapacho, terminó con el secuestro de más de 25 kilos de cocaína en inmediaciones del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, ubicado en el límite con la provincia de Salta. Según la información oficial, el hallazgo se produjo en una zona de monte, hacia el este de la base operativa, luego de que dos personas abandonaran una mochila y un bolso entre la vegetación y escaparan antes de ser detenidas.

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En uno de los operativos, hecho en Jujuy, interceptaron un camión que transportaba 34 mil atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal. En el otro, concretado en Tucumán, detectaron 3.801 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar a granel. 
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Qué encontraron en los bolsos abandonados en Tucumán

Al revisar el contenido de los bultos, los efectivos de la Dirección General de Unidades Especiales encontraron 25 paquetes de cocaína, con un peso total que superó los 25 kilos.

El comisario general Fabio Ferreyra destacó que el procedimiento representó “un gran golpe al narcotráfico” en una zona sensible por su ubicación fronteriza y por el movimiento que registra dentro del esquema de controles montado en el NOA.

DRoga
Dos personas abandonaron una mochila y un bolso con cocaína en una zona de monte cerca del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo

Dos personas abandonaron una mochila y un bolso con cocaína en una zona de monte cerca del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo

Qué se sabe de los sospechosos y de la ruta de la droga

Hasta el momento, no hubo detenidos por el hecho. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 2, que ordenó el secuestro de la droga y las medidas correspondientes para su análisis.

En cuanto al origen y destino del cargamento, la información difundida hasta ahora no precisa desde dónde venían los sospechosos ni hacia dónde se dirigían. Lo confirmado oficialmente es que la droga fue encontrada en cercanías del puesto de Cabo Vallejo, un punto de control estratégico en el límite entre Tucumán y Salta.

Antecedentes de secuestros de cocaína

Efectivos de Gendarmería detuvieron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y encontraron más de 10 kilos de cocaína distribuidos en cápsulas ingeridas y paquetes ocultos en el cuerpo y pertenencias de diferentes pasajeros. El operativo se llevó a cabo en el límite entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

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