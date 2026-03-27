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27 de marzo de 2026 - 15:48
Policiales.

Orán: incautan más de 260 mil dosis de cocaína y hay dos detenidos

Tras operativo en Orán secuestraron más de 260 mil dosis de cocaína y detienen a dos sospechosos en el marco de una investigación por narcotráfico.

Por  Judith Girón
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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que contó con la intervención de la Fiscalía Federal.

Narcotráfico en Orán: seguimiento y detención de los sospechosos

La investigación se inició cuando personal de la División Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad detectó movimientos sospechosos en una camioneta. A partir de allí, se realizó un seguimiento preventivo que permitió interceptar a los ocupantes en inmediaciones de las calles General Güemes y Sebastián Cuenca.

Al momento del control, los efectivos constataron que los individuos transportaban una caja que contenía 32 paquetes con una sustancia sospechosa.

Tras realizar las pruebas de narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína. Como resultado, se procedió al secuestro de la totalidad de la sustancia, cuyo volumen equivale a más de 260 mil dosis.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, mientras avanza la investigación para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico en la región.

El operativo se enmarca en las acciones que buscan combatir la comercialización de drogas en el norte del país, una zona considerada estratégica por su cercanía con pasos fronterizos.

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