El pueblo de Tucumán donde las montañas se funden con las nubes y tiene vistas únicas.

A lo largo del territorio argentino hay numerosos destinos poco difundidos que aguardan a los viajeros dispuestos a explorarlos. Gracias a la diversidad geográfica , pueden encontrarse propuestas de todo tipo, con experiencias únicas en cada rincón. Tal es el caso de este pueblo del norte , que sorprende a todos los turistas que lo eligen para sus escapadas.

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Alejados del movimiento constante de los sitios turísticos más populares, estos rincones escondidos de Argentina no solo brindan paisajes y atractivos destacados , sino también un ambiente sereno que permite disfrutarlos con calma. Uno de los lugares menos visitados es El Pichao .

Este poblado tucumano se caracteriza por sus fincas ubicadas a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar . En la zona conviven desde producciones vitivinícolas de escala industrial hasta elaboraciones artesanales propias de la región, que destacan por su identidad particular .

Este pequeño pueblo de Tucumán se encuentra en el centro de los Valles Calchaquíes.

Este pequeño asentamiento de Tucumán se sitúa en pleno corazón de los Valles Calchaquíes , a unos ocho kilómetros de Colalao del Valle , en el límite con Salta y Catamarca , a aproximadamente 2.200 metros de altitud. Se encuentra a 198 kilómetros de la capital provincial y se distingue por su comunidad , compuesta por unas 80 familias que conservan vivas sus costumbres y tradiciones .

La gastronomía típica también hace a El Pichao un pueblo único.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Pichao?

El mayor encanto de este pueblo radica en su entorno natural. Allí no solo es posible conocer de cerca la elaboración de vinos de gran calidad, sino también disfrutarla en medio de algunos de los paisajes más imponentes del noroeste argentino. El Pichao se originó hacia finales del siglo XIX y su nombre proviene del quichua, donde hace referencia a una escoba elaborada con ramas, en alusión a un lugar “barrido o limpio”.

Su identidad histórica y cultural se percibe en cada uno de sus espacios. Se trata de un destino que se caracteriza por su calma, la cual se integra de manera armoniosa con su actividad vitivinícola.

Los imponentes cerros en medio de los Valles Calchaquíes y una construcción antiquísima que es tesoro arqueológico.

Se trata de una de las paradas clave dentro de la Ruta del Vino de Tucumán, donde es posible conocer tanto los procesos de producción a escala industrial más habituales como también las elaboraciones artesanales, que aportan un sello distintivo y particular.

La cocina regional es otro de los elementos que hacen de El Pichao un lugar singular. Sus habitantes se abastecen de manera propia mediante la cría de animales y el cultivo de sus tierras, lo que se refleja en preparaciones típicas de gran autenticidad y sin equivalentes.

A su vez, se pueden adquirir sus reconocidos dulces de membrillo, cayote, manzana, higo y pera, ideales para quienes buscan llevarse un recuerdo del lugar. En el mes de febrero se lleva a cabo la Fiesta Provincial de los Dulces Artesanales, donde estas elaboraciones ocupan el rol central.

A lo largo y a lo ancho de la Argentina existen cientos de destinos no tan conocidos, esperando por aquellos turistas que se animen a descubrirlos.

Cómo llegar a El Pichao

Para arribar a El Pichao desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, se debe circular por la Ruta Nacional 38 hacia el sur hasta llegar a Acheral. Desde ese punto, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 307 en dirección a Amaicha del Valle, donde se enlaza con la Ruta Nacional 40. Por esta vía se accede al pueblo tras atravesar Colalao del Valle. El trayecto en vehículo demanda alrededor de cuatro horas.