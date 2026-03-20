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20 de marzo de 2026 - 17:01
País.

Así es el pueblo con una quebrada que cambia su color según la luz del día y sorprende a todos

Se puede disfrutar de uno de los paisajes más impactantes de los Valles Calchaquíes, donde se combinan naturaleza, historia ancestral y tradición vitivinícola.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Así es el pueblo con una quebrada que cambia su color según la luz del día y sorprende a todos.

Así es el pueblo con una quebrada que cambia su color según la luz del día y sorprende a todos.

En el sector norte de Salta, en el trayecto que une Cafayate con Cachi, existe uno de los paisajes más impactantes de la Ruta Nacional 40. La Quebrada de las Flechas deslumbra a quienes buscan unas escapadas que permitan conectar con la naturaleza, ya que ofrece vistas únicas gracias a sus formaciones rocosas en ángulo.

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Estas se proyectan hacia arriba como si fueran lanzas, creando pasos angostos que alcanzan hasta 20 metros de altura. A lo largo del día, las tonalidades del entorno se transforman según la incidencia de la luz del sol sobre las rocas, ofreciendo un espectáculo visual distinto en cada momento.

Dónde queda La Quebrada de las Flechas.

El sitio fue reconocido como emblema provincial por la Legislatura de Salta en 1995, mientras que el llamado paso de la Flecha fue declarado monumento natural de Angastaco a través de una normativa local.

A lo largo del circuito también sobresalen puntos como el paso del Ventisquero y una serie de formaciones geológicas con una antigüedad cercana a los 20 millones de años, que emergen sobre el terreno seco entre jarillas y algarrobos blancos.

El recorrido también adquiere un valor adicional por su riqueza histórica y arqueológica. A la altura del kilómetro 4420 de la ruta se encuentra la iglesia jesuítica más antigua del Valle Calchaquí, cuya fundación data de 1780 y que fue reacondicionada en 1969. Levantada en adobe, con techo de caña y dos altares coloridos, la construcción se alza sobre un borde elevado, dominando el paisaje del valle.

Cómo llegar a La Quebrada de las Flechas.

Dónde queda La Quebrada de las Flechas

La Quebrada de las Flechas está situada en el departamento San Carlos, dentro de la provincia de Salta, en la región noroeste del país. Se localiza sobre la Ruta Nacional 40, alrededor del kilómetro 4380, en el trayecto que une Cafayate con Cachi.

Su altura oscila entre los 1.750 y los 3.015 metros sobre el nivel del mar, y presenta un ambiente seco, con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche.

El espectacular tesoro geológico de Salta que encanta a viajeros.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Quebrada de las Flechas?

El paso por la quebrada combina paisajes naturales, vestigios arqueológicos y huellas históricas a lo largo de la Ruta 40. Entre las alternativas más destacadas del recorrido se encuentran:

  • Transitar por el paso de la Flecha y el del Ventisquero, dos de los sectores más impactantes de la quebrada dentro del Monumento Natural de Angastaco.
  • Hacer una pausa en los miradores acondicionados a lo largo de la ruta para contemplar las formaciones geológicas y la vegetación típica, como jarillas y algarrobos blancos.
  • Acercarse a la iglesia jesuítica ubicada en el kilómetro 4420, la más antigua del Valle Calchaquí, levantada en adobe hacia 1780.
  • Recorrer los restos arqueológicos vinculados a la cultura santamariana, visibles entre las antiguas rocas al atravesar el río.
En el norte de la provincia de Salta, entre Cafayate y Cachi, hace su aparición uno de los tramos más llamativos de toda la Ruta Nacional 40.
  • Sumar el trayecto al recorrido de los Vinos de Altura de Salta y descubrir la cultura vitivinícola del Torrontés en la región.
  • Complementar la visita con paradas en lugares cercanos como Cafayate, Cachi, San Carlos y Seclantás para vivir una experiencia más completa en los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a La Quebrada de las Flechas

Para llegar a la Quebrada de las Flechas existen alternativas tanto aéreas como por carretera. Quienes opten por volar arriban al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, situado a unos 9 kilómetros del centro de la ciudad de Salta.

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Desde la capital provincial, el acceso más utilizado es por vía terrestre a través de la Ruta Nacional 40, con un recorrido cercano a los 260 kilómetros hasta alcanzar el sector de la quebrada en dirección a Cafayate.

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