Matagusanos: así es el pueblo fantasma de San Juan que sorprende

Al explorar destinos en Argentina , uno encuentra lugares de todo tipo : algunos con más habitantes, otros con apenas unos pocos; algunos muy visitados y otros casi desconocidos. Entre ellos también aparecen los poblados fantasmas , lugares que sobreviven gracias a pocos residentes, como sucede con el pueblo Matagusanos, ideal para unas escapadas.

El nombre peculiar de este paraje no tiene una explicación oficial, aunque se cree que está vinculado al clima extremo de la región , que incluso influiría en la vida de insectos como los gusanos. Hoy, la localidad está prácticamente vacía: solo permanecen dos hermanos, Francisco y Florencio Díaz, cuidando de su hogar y su historia.

La vivienda de los hermanos consiste en una sola construcción improvisada, hecha con ladrillos de adobe, madera y parches de todo tipo , y su sustento depende casi exclusivamente de la cría de animales que ellos mismos mantienen.

Aunque carecen de agua corriente y electricidad , se las ingenian con paneles solares y reciben algo de agua gracias al aporte municipal. Matagusanos se ubica en una zona de montañas áridas , con un clima que combina veranos calurosos y secos e inviernos fríos.

Su declive comenzó en 1944, cuando un terremoto golpeó la región, y se consolidó años más tarde con el cierre definitivo de la estación de tren, dejando al pueblo prácticamente deshabitado.

Dónde queda Matagusanos.

Dónde queda Matagusanos

El pueblo se encuentra dentro del Departamento Albardón, en la provincia de San Juan, a lo largo del trayecto de la Ruta Nacional 40 que conecta la capital provincial con San José de Jachal. Su distancia aproximada es de 40 kilómetros desde la ciudad de San Juan y unos 1.148 kilómetros hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El curioso nombre de un pueblo desértico en el que vive una sola familia.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Matagusanos?

Dado que se trata de un pequeño paraje prácticamente despoblado, las actividades recreativas son limitadas. Recorrer los vestigios de la antigua estación de tren y compartir tiempo con los hermanos Díaz, escuchando sus relatos sobre la historia del lugar y su modo de vida apartado del mundo, constituye la experiencia central del viaje.

Más adelante, se puede continuar rumbo a Ullum, un departamento mayormente deshabitado —con alrededor del 90% de su superficie sin población— pero privilegiado por un clima propicio para la viticultura, que da origen a vinos de notable calidad. La zona está atravesada por la cordillera de Villicún, y al sur se encuentra el Dique de Ullúm, que ofrece un paisaje impresionante digno de una postal.

Ruta Cerro de Matagusanos.

Cómo llegar a Matagusanos, pueblo de San Juan

Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es posible llegar en auto recorriendo unas 13 horas y media, siguiendo primero la Ruta Nacional 7 y luego incorporándose a la RN 40. Otra alternativa es viajar en colectivo o en avión hasta la capital de San Juan y, desde allí, continuar el traslado hacia el destino.

Para quienes disfrutan del ciclismo, también es viable partir directamente desde la ciudad de San Juan y completar el recorrido en bicicleta, aprovechando el paisaje y la experiencia del pedaleo.