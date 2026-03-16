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16 de marzo de 2026 - 17:13
País.

El pueblo de San Juan que sorprende con sierras, un lago para deportes y más de 200 aves

Este destino propone pesca, trekking, cabalgatas y safaris fotográficos, con pueblos cercanos que amplían las experiencias en la naturaleza.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo que es uno de los más lindos de la Argentina, pero que no todo el mundo conoce.

El pueblo que es uno de los más lindos de la Argentina, pero que no todo el mundo conoce.

En el este de la provincia de San Juan se encuentra San Agustín del Valle Fértil, un pueblo rodeado de sierras, vegetación y paisajes naturales que invitan a desconectarse del ritmo urbano. Con su clima tranquilo y su cercanía a reservas naturales, se convirtió en uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana.

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Se trata de un destino ideal para quienes buscan naturaleza, aire puro y experiencias al aire libre. Esta localidad se encuentra en la provincia de San Juan y se caracteriza por su entorno serrano y su escala tranquila. El poblado es reconocido, sobre todo, por su cercanía con el Monte Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica.

El pueblo que es uno de los más lindos de la Argentina, pero que no todo el mundo conoce.

En San Agustín del Valle Fértil es posible conectar con el entorno natural y participar en propuestas al aire libre, entre ellas caminatas de trekking y descensos de rafting.

El destino también cuenta con una variada propuesta gastronómica, donde conviven especialidades regionales con preparaciones inspiradas en la cocina internacional.

Dónde queda San Agustín del Valle Fértil.

Dónde queda San Agustín del Valle Fértil

Se encuentra en la zona central de esta jurisdicción administrativa, a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de San Juan, en el sector centro-oriental de la provincia del mismo nombre, dentro de la República Argentina.

En la franja oriental del territorio sanjuanino, el departamento Valle Fértil se ubica apoyado sobre la vertiente este de las Sierras Pampeanas.

Se puede practicar pesca y varios deportes náuticos en un lago artificial.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Agustín del Valle Fértil?

  • En un embalse artificial es posible realizar pesca y distintas actividades náuticas.
  • Además, el entorno permite organizar salidas a las sierras, caminatas, cabalgatas, recorridos fotográficos y experiencias de avistaje de aves, entre otras propuestas al aire libre.
  • Pueblos cercanos como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita ofrecen opciones para montar a caballo, recorrer senderos, conocer museos y establecimientos rurales, e incluso participar en jornadas dedicadas a la observación de aves.
Entre los destinos más visitados de la provincia se encuentra esta localidad llena de paisajes increíbles.
  • Además, a unos 75 kilómetros de San Agustín del Valle Fértil se ubica el Parque Provincial Ischigualasto.
  • En la zona también está el Parque Natural Valle Fértil, que cuenta con dos recorridos preparados especialmente para la observación de aves, donde es posible registrar más de 200 especies diferentes.
  • Los aficionados al avistaje de aves de todo el mundo pueden descubrir en Valle Fértil un espacio natural protegido dominado por bosques xerófilos. Entre ejemplares de quebracho blanco, mistol, peje y molle, el lugar permite observar alrededor de 223 especies de aves diferentes.
Se puede practicar pesca y varios deportes náuticos en un lago artificial.

Cómo llegar a San Agustín del Valle Fértil

Para llegar desde la ciudad de San Juan, se debe tomar la Ruta Nacional 141 en dirección este hasta el cruce de Marayes, donde se conecta con la Ruta Provincial 510. Este camino atraviesa buena parte del departamento Valle Fértil y conduce finalmente a Villa San Agustín, tras un trayecto cercano a los 280 kilómetros.

Un sitio de San Juan lleno de naturaleza, aventura y experiencias al aire libre.

Otra alternativa es partir desde Iglesia o Jáchal por la Ruta Internacional 150 rumbo al este hasta alcanzar el paraje Ischigualasto. Desde ese punto, continuando hacia el sur por la Ruta Provincial 510, se arriba a San Agustín del Valle Fértil.

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