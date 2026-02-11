miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 17:57
Así es el imponente parque chaqueño lleno de vida ideal para tus escapadas de verano

En el corazón del Gran Chaco, este parque ofrece senderos, safaris fotográficos y encuentros con especies únicas como yaguaretés, tapires y águilas coronadas.

En pleno territorio chaqueño, entre las aguas de los ríos Bermejo y Bermejito, hay una de las áreas naturales más vírgenes y poco conocidas del país. Es el Parque Nacional El Impenetrable, un lugar protegido de 128.000 hectáreas que preserva la esencia salvaje del monte chaqueño y resguarda ecosistemas de gran valor, ideal para hacer unas escapadas.

El nombre del parque hace referencia a la espesa vegetación y al carácter inhóspito de su territorio, rasgos que han favorecido la pervivencia de una notable variedad de flora y fauna. Además, este espacio funciona como refugio de comunidades indígenas y como un repositorio activo de tradiciones y cultura ancestral.

En el Gran Chaco argentino, entre los ríos Bermejo y Bermejito, se extiende una de las joyas naturales menos exploradas de la Argentina.

Diseñado para el turismo de naturaleza, el lugar brinda experiencias como safaris fotográficos, observación de aves y caminatas por senderos, todo en un entorno natural donde cada rincón revela la riqueza de su flora y fauna. Es el destino perfecto para quienes desean sumergirse en la naturaleza en su forma más auténtica.

Dónde queda el Parque Nacional El Impenetrable

Situado en el noroeste chaqueño, el parque forma parte de la ecorregión del Gran Chaco, considerada una de las zonas naturales más vastas de Sudamérica. El territorio, dominado por bosques de quebracho y algarrobo, está surcado por ríos y arroyos que esculpen el paisaje, dando lugar a albardones, praderas, pajonales y extensos palmares.

La diversidad de ecosistemas en la zona genera una riqueza biológica impresionante, en la que conviven especies como el algarrobo negro, un árbol centenario adaptado a las condiciones de sequía gracias a sus hojas pequeñas que limitan la pérdida de agua. Su tronco macizo y su amplia copa lo transforman en uno de los símbolos vegetales más representativos del parque.

Qué puedo hacer en el Parque Nacional El Impenetrable

El Parque Nacional chaqueño es un destino perfecto para quienes buscan experiencias de ecoturismo. Recorrer sus senderos entre bosques permite un encuentro cercano con la fauna del lugar, incluyendo especies icónicas como el oso hormiguero o yurumí, el tapir, el pecarí, el tatú carreta y, con un poco de suerte, el esquivo yaguareté.

En medio del Gran Chaco, un rincón de naturaleza indómita invita a descubrir fauna única, paisajes agrestes y experiencias inolvidables al aire libre.

Para los observadores de aves, la región se convierte en un auténtico paraíso, donde se pueden avistar ejemplares como el águila coronada, el loro hablador y el colorido matico surcando los cielos. Entre los reptiles, es común encontrar al yacaré overo, la ñacaniná y diversas especies de lagartos overos y colorado, completando la riqueza de su biodiversidad.

El parque ofrece experiencias de turismo de naturaleza, como safaris fotográficos, seguimiento de animales en su hábitat y recorridos guiados por senderos, todo realizado bajo principios de cuidado ambiental y respeto por la vida silvestre.

El maravilloso parque nacional más grande del norte.

Cómo llegar al Parque Nacional El Impenetrable

La entrada principal al parque se ubica en la localidad de Miraflores, a aproximadamente 300 kilómetros de Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. Desde este punto, un camino consolidado conduce hasta el portal La Armonía, que es el más concurrido por los visitantes.

desplazarse en vehículos 4x4, sobre todo durante la temporada de lluvias, cuando los senderos pueden volverse difíciles o intransitables. Dado que el parque carece de infraestructura turística convencional, es aconsejable organizar la visita con guías locales o agencias especializadas en turismo de naturaleza.

Se recomienda desplazarse en vehículos 4x4, sobre todo durante la temporada de lluvias, cuando los senderos pueden volverse difíciles o intransitables. Dado que el parque carece de infraestructura turística convencional, es aconsejable organizar la visita con guías locales o agencias especializadas en turismo de naturaleza.

