Así es Itá Ibaté, el pueblo correntino con playas escondidas y naturaleza en estado puro

El pueblo Itá Ibaté, es una pequeña localidad en el noroeste de Corrientes.

Argentina cuenta con una enorme cantidad de destinos poco explorados que vale la pena descubrir. Entre ellos se destaca un pequeño pueblo oculto en la provincia de Corrientes , una alternativa ideal para quienes buscan unas escapadas en la playa para hacer actividades al aire libre en entornos naturales de gran belleza . Se trata de Itá Ibaté .

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Este punto turístico combina historia , naturaleza y costas de aspecto paradisíaco , consolidándose como una propuesta muy atractiva para la temporada de verano , perfecta para conocer tanto en soledad como en compañía.

La provincia de Corrientes se caracteriza por ser un destino de gran atractivo , en gran parte porque muchas de sus localidades mantienen intacta la esencia natural de la región.

El pueblo Itá Ibaté, es una pequeña localidad en el noroeste de Corrientes.

Un ejemplo claro es Itá Ibaté , un pintoresco pueblo situado en el norte correntino , reconocido por sus playas agradables y tranquilas , perfectas para relajarse, disfrutar del entorno y compartir momentos en un clima de calma y buena compañía .

Itá Ibaté se destaca por su costa de arenas claras bañadas por las aguas cristalinas del Paraná.

Dónde queda Itá Ibaté

Itá Ibaté es una pequeña localidad situada en el sector noroeste de la provincia de Corrientes, dentro del departamento General Paz y asentada sobre la margen del río Paraná. Su ubicación privilegiada le permite el acceso a diversas islas cercanas, como Melilla, además de encontrarse próxima a la reconocida isla Apipé.

Se encuentra a unos 156 kilómetros de la ciudad de Corrientes y puede llegarse desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ruta Nacional N°12, lo que la convierte en una opción de escapada accesible y diferente para quienes buscan un destino fuera de lo habitual.

El pueblo mágico de Corrientes con bellas playas desconocidas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Itá Ibaté?

Uno de los principales puntos de interés para quienes visitan la zona es su recorrido histórico, en el que se destaca una capilla construida en 1902 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1997. En su interior se conserva un Cristo de más de seis metros de altura, una pieza artística tallada íntegramente en un solo bloque de madera de timbó colorado.

Además, el lugar resulta especialmente atractivo para los aficionados a la fotografía y a los entornos naturales, ya que cuenta con abundante vegetación en las zonas de arena. Allí es posible observar fauna autóctona como monos aulladores y pájaros carpinteros. La vegetación propia del lugar tiñe las orillas con matices que van del verde intenso a tonos rosados, generando paisajes de gran belleza.

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Itá Ibaté se distingue por sus costas de arena clara que son bañadas por las aguas transparentes del río Paraná. Los imponentes acantilados que se alzan sobre el cauce forman pequeños puntos panorámicos desde donde se pueden contemplar atardeceres serenos y de gran belleza.

Por otra parte, en el corazón de la localidad se encuentra el conocido Balneario Municipal, aunque quienes buscan mayor tranquilidad y privacidad pueden optar por las playas ubicadas hacia el este, como Piedral Punta Gallino o las islas Ovecha, Melilla y Santa Isabel.

El destino también es reconocido como un excelente punto para la pesca deportiva, ya que permite la captura de especies de gran porte como dorados y surubíes. Además de la actividad pesquera, se ofrecen propuestas náuticas como kitesurf, navegación a vela y esquí acuático. Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza desde otra perspectiva, es posible recorrer la zona a caballo, disfrutando de sus montes y extensas praderas.

Itá Ibaté es un lugar ideal para pescar.

Cómo llegar a Itá Ibaté

Partiendo desde la Ciudad de Buenos Aires en vehículo, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 9, para luego empalmar con la Ruta Nacional 12. Tras cruzar el Puente Brazo Largo, se debe continuar por la Ruta Nacional 14.

Más adelante, el trayecto exige incorporarse a la Ruta Nacional 130 EMP y posteriormente retomar nuevamente la Ruta Nacional 14. Luego, el camino continúa por la Ruta Nacional 119, sigue por la Ruta Nacional 123 y finalmente vuelve a conectarse con la Ruta Nacional 12.

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El recorrido continúa tomando la Ruta Nacional 118, para luego regresar nuevamente a la Ruta 12 hasta alcanzar el destino final, Itá Ibaté.

La localidad no dispone de aeropuerto propio, aunque es posible llegar por vía aérea utilizando terminales cercanas, como el Aeropuerto Internacional de Cambá Punta en la ciudad de Corrientes, el Aeropuerto Internacional de Posadas o el aeropuerto ubicado en Ituzaingó.