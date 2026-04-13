El rincón de Corrientes que conserva historia, tradiciones y una arquitectura colonial única

Yapeyú se sitúa al este de la provincia de Corrientes.

Yapeyú se presenta como uno de los destinos más atractivos de la Argentina , gracias a su fuerte impronta histórica y cultural . Aunque suele ser reconocido como el sitio donde nació José de San Martín , también ofrece diversos puntos de interés para quienes lo visitan. Agenda este rincón del país para tus próximas escapadas.

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Este poblado, establecido en 1860 sobre las ruinas de una antigua reducción jesuítica , propone un paseo por sus calles apacibles , sus tradicionales faroles y sus viviendas de estilo colonial , muchas de las cuales conservan fachadas con más de un siglo de antigüedad.

Yapeyú fue establecida en 1627 como una reducción jesuítica , impulsada por los sacerdotes Nicolás Mastrilli Durán , Roque González de Santa Cruz y Pedro Romero , quienes le otorgaron el nombre de “ Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú ”. Ciento cincuenta y un años después, el 25 de febrero de 1778 , nació allí quien más tarde sería conocido como el Padre de la Patria , José de San Martín .

Es reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín.

El nombre de la localidad proviene del guaraní y se traduce como “ fruto maduro ”. En cuanto a su economía, históricamente ha estado ligada a la ganadería bovina , aunque con el paso del tiempo se transformó en uno de los destinos turísticos más elegidos de la región, donde gran parte de su patrimonio se conserva casi intacto y el entorno rural aporta un rasgo distintivo al paisaje.

Yapeyú se sitúa al este de la provincia de Corrientes.

Yapeyú conserva diversos espacios vinculados a la vida del General José de San Martín, que pueden recorrerse a través de visitas guiadas a la vivienda donde nació en 1778, la plaza central del pueblo y la histórica higuera bajo la cual jugaba durante su infancia.

El Museo Histórico Sanmartiniano, que funciona en el ámbito del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, está conformado por cinco salas orientadas a la arqueología y exhibe piezas de gran valor, entre ellas una pila bautismal de origen jesuítico, una maqueta del Combate de San Lorenzo y una reproducción del célebre Sable Corvo.

Por otra parte, el denominado Arco Trunco, inaugurado en 1982, constituye un reconocimiento a los correntinos que perdieron la vida en la Guerra de Malvinas, mediante placas de bronce en las que figuran los nombres de los caídos.

Cómo llegar a Yapeyú.

En tanto, el Museo Jesuítico Guillermo Furlong ofrece la posibilidad de conocer los orígenes más remotos de Yapeyú, ya que conserva testimonios de la reducción fundada en 1626, con piezas de gran valor histórico vinculadas a la época jesuítica.

Dónde queda Yapeyú

Yapeyú está ubicada en el sector oriental de la provincia de Corrientes, sobre la margen del río Uruguay, curso de agua que actúa como frontera natural entre la Argentina y Brasil.

La localidad se encuentra a unos 152 kilómetros de la capital provincial y a aproximadamente 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El pueblito de Argentina de calles tranquilas y casas de estilo colonial que está bueno visitar para conocer la historia.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Yapeyú?

En este pueblo histórico de Corrientes, las propuestas turísticas reúnen vivencias relacionadas tanto con el legado de San Martín como con los vestigios de la etapa jesuítica y la memoria histórica del país.

Visitar el Museo de Cultura Jesuítica , donde se conservan vestigios de las antiguas misiones y piezas de gran valor histórico que forman parte de la identidad y la memoria del lugar.

, donde se conservan vestigios de las antiguas y piezas de gran valor que forman parte de la identidad y la memoria del lugar. Realizar una recorrida guiada por la vivienda donde nació José de San Martín el 25 de febrero de 1778 .

el . Pasear por la plaza central del pueblo y transitar las mismas calles que alguna vez recorrió el prócer .

del pueblo y transitar las mismas calles que alguna vez recorrió el . Acercarse a la histórica higuera donde San Martín jugaba durante su niñez, considerada un símbolo de su infancia en Yapeyú.

Yapeyú, Corrientes.

Conocer el Museo Histórico Sanmartiniano , que funciona dentro del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” .

, que funciona dentro del . Recorrer sus cinco salas dedicadas a la arqueología , donde se exhiben piezas de alto valor patrimonial .

dedicadas a la , donde se exhiben piezas de alto valor . Observar una maqueta del Combate de San Lorenzo junto con una réplica del célebre Sable Corvo .

junto con una réplica del célebre . Recorrer El Templete , que resguarda en su interior los restos de la antigua vivienda habitada por Don Juan de San Martín y su esposa, Doña Gregoria Matorras .

, que resguarda en su interior los restos de la antigua vivienda habitada por y su esposa, . Observar la urna donde descansan los restos del padre de José de San Martín, ubicada dentro de El Templete , inaugurado en 1938 .

donde descansan los restos del padre de José de San Martín, ubicada dentro de , inaugurado en . Visitar el Arco Trunco , inaugurado en 1982 como homenaje a los correntinos que fallecieron en la Guerra de Malvinas .

, inaugurado en como homenaje a los correntinos que fallecieron en la . Explorar el Museo Jesuítico Guillermo Furlong , cuya apertura original se remonta a 1626 .

, cuya apertura original se remonta a . Conocer piezas y objetos pertenecientes a la época jesuítica que aún se conservan dentro del museo.

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Cómo llegar a Yapeyú

Para arribar a Yapeyú desde la ciudad de Corrientes, es necesario tomar las rutas nacionales 12 y 123, en un trayecto aproximado de 400 kilómetros en vehículo. El pueblo se ubica a 152 kilómetros de la capital provincial y a unos 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en una región de lomadas suaves hacia el este de Corrientes, a la vera del río Uruguay.

Asimismo, la localidad dispone de conexión con el aeropuerto de Uruguaiana, situado a unos 90 kilómetros, lo que facilita el acceso para quienes llegan por vía aérea.