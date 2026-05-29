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29 de mayo de 2026 - 17:14
Economía.

El riesgo país volvió a caer y quedó por debajo de los 500 puntos

Los bonos argentinos cerraron mayo con una suba cercana al 2% y alcanzaron sus precios más altos en cuatro meses.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

Los títulos públicos argentinos cerraron la semana y el mes de mayo con una leve mejora promedio del 0,2%, mientras que en el acumulado mensual los bonos Globales y Bonares en dólares registraron una suba cercana al 2%. Con ese desempeño, alcanzaron sus precios más altos en cuatro meses.

Reservas y bonos, claves de la mejora

El Banco Central y la venta de dólares
El Banco Central.

El Banco Central.

Entre los factores que explican la recuperación de la deuda soberana aparece la compra de divisas por parte del Banco Central. Las reservas brutas superaron esta semana los US$48.000 millones por primera vez desde 2019.

Según precisó Milo Farro, analista de Rava Bursátil, las reservas internacionales llegaron a US$48.511 millones. Además, señaló que el Banco Central compró US$447 millones en la jornada y acumula adquisiciones por US$9.680 millones en lo que va de 2026.

Siete ruedas consecutivas en baja

El indicador de JP Morgan encadenó siete ruedas operativas consecutivas en descenso y se acercó al mínimo de 2026, que fue de 481 puntos básicos el 28 de enero.

El crecimiento de las reservas, la revisión del acuerdo con el FMI y la continuidad del equilibrio fiscal aparecen como algunos de los elementos que acompañan la mejora reciente en los precios de la deuda pública.

El economista Gustavo Ber sostuvo que “los bonos siguen sostenidos en sus cotizaciones en dólares” y remarcó que el riesgo país ya se encuentra “debajo de los 500 puntos básicos”.

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