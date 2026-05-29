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29 de mayo de 2026 - 12:00
País.

Un local de Tucumán llevó al sánguche de milanesa entre los mejores del mundo

Fue destacada por la guía gastronómica TasteAtlas entre los 40 mejores sánguches del mundo, junto al lomito cordobés y el choripán porteño.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El sánguche de milanesa tucumano quedó seleccionado nuevamente en un ranking de los mejores del mundo.

El sánguche de milanesa tucumano quedó seleccionado nuevamente en un ranking de los mejores del mundo.

Reconocimiento internacional para el Sánguche de milanesa tucumano: volvió a destacarse en una clasificación global de los mejores sándwiches del planeta. La reconocida guía gastronómica TasteAtlas difundió este viernes su ranking con las 40 mejores variedades del mundo y, dentro de la selección, aparecieron distinguidas tres propuestas argentinas.

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El Sánguche de milanesa tucumano se transformó en uno de los grandes símbolos culinarios de Tucumán. Personas de distintos lugares del país llegan atraídas por este clásico gastronómico, y la provincia responde con locales especializados en casi cada cuadra, preparados para recibir y conquistar a quienes buscan probar esta tradicional especialidad.

Sánguches de milanesa.

El mejor sánguche de milanesa, según Taste Atlas

El Sánguche de milanesa logró un lugar dentro del ranking World’s Most Iconic Sandwiches (“Los sánguches más icónicos del mundo”). Con una calificación de 4,3 sobre 5, una de las versiones destacadas fue la de Chacho, el Rey de la Milanesa, reconocido local gastronómico de Yerba Buena.

“Disculpen, pero somos ICONIC mundialmente”, escribieron este viernes desde la cuenta oficial de Instagram de la sanguchería para festejar la distinción obtenida.

El Sánguche de milanesa no fue la única preparación argentina incluida en la selección. Con idéntico puntaje, el lomito de Lomitos El Bosque también consiguió un lugar en el ranking internacional.

Un prestigioso ranking de comida eligió a estos sánguches de milanesa entre los mejores del mundo.

En tanto, otra de las propuestas nacionales que se destacó fue un clásico de la parrilla: el choripán de Nuestra Parrilla, que obtuvo una valoración de 4,2 estrellas.

Qué es Taste Atlas

TasteAtlas ya había incluido anteriormente dentro de sus rankings a clásicos de la gastronomía argentina como el asado y el alfajor. Se trata de una plataforma gastronómica digital que busca consolidarse como una de las principales referencias culinarias a nivel global.

La iniciativa fue creada en 2018 por el periodista croata Matija Babi, con la idea de desarrollar un sitio que funcionara como guía de consulta para viajeros interesados en descubrir comidas típicas alrededor del mundo.

El sánguche de milanesa tucumano quedó seleccionado nuevamente en un ranking de los mejores del mundo.

TasteAtlas construye sus clasificaciones a partir de una mezcla entre evaluaciones de especialistas y las valoraciones aportadas por miles de usuarios de su plataforma.

El sitio opera como una base de datos colaborativa que reúne y organiza información sobre bebidas, fiambres, comidas tradicionales, productos de pastelería y otras especialidades regionales, entre múltiples alimentos y preparaciones locales.

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