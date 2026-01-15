"El apoyo nos levantó": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa tras la exposición en redes

Sándwich de Milanesa

Salta demostró su solidaridad y apoyo incondicional, tanto por redes sociales, como de forma física a Leonel y su familia, el joven que había dejado de salir a vender sus sándwiches de milanesas tras ser expuesto en un video viral.

Las demostraciones de apoyo resultaron claves para que el joven pudiera retomar su actividad junto a su familia. Así lo expresó su madre, Elsa, quien destacó el acompañamiento solidario que llegó desde distintos sectores de la comunidad.

“Estamos muy agradecidos por todo el apoyo. Eso nos dio fuerzas y ánimo para volver a salir”, señaló la mujer, visiblemente emocionada, al referirse a los gestos de ayuda que comenzaron a multiplicarse en los últimos días.

Según relató, muchas personas se acercaron para colaborar, no solo comprando los sándwiches que vende su hijo, sino también brindando una ayuda extra. “Ayer vino un señor, compró y además nos dio algo más para que podamos comprar algunas cosas. Como padres nos sentimos acompañados y orgullosos”, contó.

EL impacto de la viralización en el joven vendedor y la asistencia que llega desde el Gobierno Salteño La situación había generado una profunda preocupación en la familia luego de que el joven fuera objeto de burlas en un video difundido por dos influencers que hacían reseñas gastronómicas en Tik Tok y que por la gran polémica causada, fueron cancelados y decidieron cerrar sus cuentas. Elsa explicó que Leonel tiene un retraso madurativo y que, tras la viralización de las imágenes, se encerró en su casa y se negó a salir durante varios días. En este contexto, desde el Gobierno provincial informaron que se brindará asistencia a la familia. El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, confirmó que se otorgará un subsidio como medida de acompañamiento ante la situación atravesada. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Jarsun (@nachojarsun)

