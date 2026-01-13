martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 11:51
Polémica.

"No quiere salir de casa": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta

La madre del vendedor de sándwiches de milanesa de Salta criticado por dos influencers habló del impacto que sufrió su familia tras la viralización de un video

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milanesa - Foto de archivo
Influencers expusieron a un vendedor de sándwiches de milanesa en Salta&nbsp;

Influencers expusieron a un vendedor de sándwiches de milanesa en Salta 

Los influencers Punky y Mimi quedaron cancelados tras criticar duramente a un vendedor de sándwiches de milanesa 

Una importante polémica se instaló en redes sociales luego que se viralizara un video de los influencers de Salta Punky y Mimi criticando a un vendedor de sándwiches de milanesa que vende sus productos en la vía pública a 1000 pesos.

En las últimas horas, tras la cancelación a la actitud de los jóvenes y el apoyo al vendedor, el video fue borrado de las cuentas de sus autores, pero sigue circulando en otras. La madre del joven vendedor de sándwiches de milanesa que fue expuesto y ridiculizado públicamente habló y contó cómo la situación afectó profundamente a su hijo, quien hoy atraviesa un fuerte momento de angustia.

Palabras de la madre del vendedor de sándwiches de milanesa

“No quiere salir de su casa”, expresó la mujer al referirse al impacto emocional que tuvo la difusión del contenido en redes. Según relató, su hijo trabaja con el carrito para ganarse la vida y ayudar a su familia, y jamás imaginó quedar en el centro de una exposición negativa que se multiplicó en cuestión de horas.

La mujer explicó además que el joven tiene retraso madurativo y una cardiopatía congénita, lo que agrava el daño provocado por comentarios y burlas que circularon masivamente. “Se sintió humillado”, sostuvo, y pidió mayor empatía al momento de generar contenidos en plataformas digitales.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 10.51.58 AM

El contexto de la polémica

La situación se originó cuando dos influencers salteños dedicados a reseñas gastronómicas publicaron un video criticando el sándwich que compraron en el carrito del joven, cuestionando su presentación y precio. Las imágenes, que luego fueron eliminadas, ya se habían viralizado y generaron un inmediato repudio.

Lejos de respaldar a los creadores de contenido, la mayoría de los usuarios salió a defender al trabajador, destacando su esfuerzo y señalando la falta de sensibilidad del escrache. La reacción fue tan fuerte que los influencers quedaron “cancelados” en redes, con una avalancha de críticas por su actitud.

Una reflexión necesaria

Este episodio deja al descubierto el enorme poder y la responsabilidad que implica tener visibilidad en redes sociales. La búsqueda de likes o visualizaciones no puede estar por encima de la dignidad de las personas, especialmente cuando se trata de trabajadores que sostienen su día a día con esfuerzo, especialmente en contextos de recesión económica.

Hechos como este, nos invitan a usar las plataformas digitales de manera respetuosa, ética y responsable para evitar daños reales detrás de una pantalla. La empatía y el cuidado del otro también deberían ser virales.

