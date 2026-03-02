Alarmante cifra de alcoholemias positivas en Cafayate durante el fin de semana

Control de alcoholemia en Salta.

En el marco de los operativos de seguridad vial desplegados durante la Serenata a Cafayate 2026, las autoridades informaron que 186 conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia realizados en rutas y accesos a los Valles Calchaquíes de Salta.

Operativo y cifras en rutas El despliegue, encabezado por la Policía de Salta y la Dirección General de Seguridad Vial, incluyó puestos de control instalados tanto en el predio del evento como en los principales corredores viales de acceso a Cafayate. Según datos oficiales, se realizaron casi 20000 pruebas de alcoholemia durante los días de mayor circulación vehicular vinculados al festival, de las cuales 186 arrojaron resultado positivo.

Estas cifras representan una parte significativa de los controles llevados a cabo en toda la provincia, donde también se fiscalizaron más de 36000 vehículos y se detectaron otros casos de infracciones viales.

Cafayate - alcoholemia Seguridad vial y prevención Las autoridades reforzaron la presencia policial en rutas como la nacional 68 y 40, zonas clave para quienes se dirigían a la festividad folklórica más importante de Salta. Además de los controles de alcoholemia, se aplicaron métodos adicionales de fiscalización, como el sistema de control por tiempo de trayecto para verificar el respeto a los límites de velocidad.

Desde el organismo de seguridad vial remarcaron que la implementación de estos controles responde al objetivo de disuadir y sancionar la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales, especialmente en rutas de alta circulación durante eventos masivos. Acciones complementarias y resultados Más allá de los test de alcoholemia, durante el operativo también se detectaron infracciones relacionadas con documentación vehicular y otras faltas a la normativa vial. El dispositivo, que involucró a cientos de efectivos policiales, fue considerado intensivo y preventivo por las autoridades, quienes subrayaron la importancia de estos controles para garantizar la seguridad de conductores y peatones en un contexto de alta movilización.

