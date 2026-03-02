lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 13:49
Exclusiva.

De Argentina a la NASA: Lorna Evans la médica que sueña con llegar a la Luna

Lorna Evans es médica aeroespacial, piloto e investigadora en la NASA. Se formó en la UBA, emigró a Estados Unidos y habló con Canal 4 sobre su aspiración de integrar futuras misiones lunares.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
De Lanús a la NASA: la médica argentina que sueña con llegar a la Luna

De Lanús a la NASA: la médica argentina que sueña con llegar a la Luna

Desde chica miraba el cielo con una certeza que desafiaba cualquier lógica. “¡Quiero ser astronauta!”, repetía en su infancia en el partido de Lanús, Buenos Aires. Hoy, esa niña es Lorna Evans, médica aeroespacial, piloto e investigadora vinculada a la NASA, y trabaja para acercarse cada vez más a su meta: participar en misiones lunares.

Evans podría convertirse en la primera mujer argentino-estadounidense en integrar formalmente el cuerpo de astronautas de la agencia espacial estadounidense. Su camino no fue lineal, pero sí coherente con una vocación temprana que unió ciencia, vuelo y exploración.

“Yo estudié en la UBA Medicina. Mientras estudiaba me pagaba las horas de vuelo para ser piloto. El vuelo está muy ligado con mi personalidad, con lo que me gusta, que es todo lo que tiene que ver con el espacio y volar, algo que me gusta desde chiquita”, contó en una entrevista a El Cuatro.

De la UBA a la NASA: construir el propio camino

Graduada de la Universidad de Buenos Aires, Evans entendió pronto que si quería dedicarse a la medicina aeroespacial aplicada a astronautas debía salir del país. “Yo quería hacer la residencia en medicina aeroespacial. En Argentina está la residencia en medicina aeronáutica, que se focaliza más en pilotos. Entonces dije: tengo que irme a Estados Unidos para poder estar más cerca de lo aeroespacial y dedicarme a la medicina aeroespacial en astronautas”, explicó.

La decisión implicó empezar de cero. Para abrirse paso en un ambiente reducido y altamente competitivo, consiguió un puesto de investigación en la Mayo Clinic, donde trabajó inicialmente en cirugía robótica. “Es muy pequeño el ambiente en medicina aeroespacial, entonces tuve que tratar primero de hacer camino”, relató.

Ese primer paso fue clave. “Ahí se me abre el abanico de oportunidades y empiezo a conocer gente y a hacer mi carrera con NASA. Empiezo a aplicar a diferentes formaciones y ahí me rechazaron cuatro veces. Y seguí intentando hasta que lo conseguí”, afirmó.

Investigación espacial y el sueño lunar

A sus 37 años, Evans se desempeña como investigadora externa en proyectos vinculados a la NASA, donde estudia, entre otros temas, el comportamiento del dióxido de carbono en la Estación Espacial Internacional y la nutrición óptima para tripulaciones en vuelos de larga duración.

Su objetivo es integrar programas como HERA (Human Exploration Research Analog), que simulan condiciones de aislamiento y estrés similares a las de una misión espacial, como paso previo a futuras expediciones lunares.

La medicina aeroespacial —disciplina que analiza cómo responde el cuerpo humano a la microgravedad, la radiación y el confinamiento— será central en las próximas misiones tripuladas a la Luna. Evans quiere estar allí, no solo como médica, sino como parte activa de la exploración.

W7HVQZ2OPREXNBNOEPXHB6O4PI

Apoyo familiar y una vocación inquebrantable

Detrás de cada logro hubo también una red de apoyo. “Mi papá no entendía muy bien —él hace terapia intensiva—, no sabía de qué se trataba exactamente, pero me apoyó desde el principio”, recordó.

La perseverancia se convirtió en una marca personal. Cuatro rechazos no fueron suficientes para abandonar el sueño. “Seguí intentando hasta que lo conseguí”, comenta sobre lo que le costó ingresar a la NASA como investigadora.

Además de su trabajo científico, Evans impulsa la difusión de las ciencias aeroespaciales en América Latina. Fundó la Asociación Latinoamericana de Medicina Aeroespacial, Ingeniería y Biotecnología (AIMA) y promueve congresos y espacios de formación para jóvenes interesados en el sector.

Su historia combina talento, esfuerzo y una convicción que nació en la infancia y hoy toma forma concreta. De Lanús al espacio profundo, Lorna Evans avanza paso a paso hacia la posibilidad de que una argentina forme parte de las futuras misiones lunares.

Embed - De Argentina a la NASA: Lorna Evans la médica que sueña con llegar a la Luna

