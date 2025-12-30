Un egresado de la ETP N° 1 fue premiado por la NASA

Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA

Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N°1 "General Aristóbulo Vargas Belmonte" de San Salvador de Jujuy , quien logró ganar el primer puesto con un proyecto presentado junto a compañeros de San Luis en un concurso de la NASA .

El joven es de La Quiaca , se recibió en la escuela de capital en el 2024 y se fue a estudiar la carrera de ingeniería mecatrónica en la Universidad de San Luis , donde junto a sus compañeros de primer año presentaron el proyecto.

“Somos alumnos de primer año, muy jóvenes todos”, le dijo a Canal 4 . “Fue un challenge el cual va dirigido a personas del ámbito educativo, estudiantes, profesores y egresados, el cual fue lanzado por redes sociales de la facultad”, contó sobre cómo nació la idea.

Villalobos integró el equipo "Special Engineers" que participó en el NASA Space Apps Challenge , un desafío internacional con más de 140 países.Su proyecto fue seleccionado entre los mejores de la sede San Luis y avanzó a la evaluación global por especialistas de la NASA, destacando su desempeño académico y científico.

“Un compañero mío lo vio y todos nos interesamos más y más. Y ahí nació las ganas de participar”, dijo sobre la propuesta que incluyó a estudiantes de varios países. “Una experiencia totalmente nueva para mí y para todos mis compañeros”.

El concurso de la NASA

El trabajo presentado se tituló "El cronómetro de una generación" o relacionado con "Impacto de la Actividad Solar en la Tecnología Terrestre", lo que captó la atención del organismo espacial. El equipo quedó entre los mejores de Argentina y ahora es monitoreado directamente por técnicos de la NASA.

Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA

“No teníamos tantas expectativas para ganar, sin embargo, nuestra simplicidad y mucho entusiasmo, nos llevó al primer premio”, dijo Villalobos, y detalló que el proyecto consistió en un simulador de la caída de asteroides en la Tierra.

“En concientizar a las personas un resultado real con distancias e impacto real, diámetro de daño, material de asteroide, velocidad de impacto, ángulo de impacto. Todo eso para que las personas concienticen lo que pasaría si cae el asteroide en la Tierra”, explicó.

“Ahora fuimos calificados contra otros ciento cuarenta y cinco países y, bien, estamos esperando resultados”, agregó el joven estudiante jujeño. “Para mí en el futuro seguiré estudiando y seguiré adelante”, cerró el quiaqueño.