¿Dónde podría caer el meteorito en 2032 según la NASA?

Desde su hallazgo, las estimaciones sobre la posibilidad de colisión han ido en aumento: al principio, el riesgo era de 1 en 83, luego se redujo a 1 en 67, posteriormente a 1 en 53, más tarde a 1 en 43 y, en la actualidad, se sitúa en 1 en 38. Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) maneja cifras ligeramente distintas, estimando una probabilidad de impacto del 2,41%.

El meteorito 2024 YR4 es seguido de cerca por la NASA y por la Agencia Europea.

Aunque la posibilidad de impacto ha ido en ascenso, esto no implica que la colisión con la Tierra sea inminente. "Que la probabilidad haya crecido en los últimos días no significa que continuará en esa tendencia", explicó Hugh Lewis, investigador de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, en diálogo con New Scientist.

En el mes de abril, el asteroide quedará oculto tras el Sol, lo que impedirá su observación con la mayoría de los telescopios ubicados en la Tierra. “Cualquier observación realizada antes de esa fecha ayudará a refinar su órbita y mejorar las predicciones”, acotó Lewis. “Esto no significa, sin embargo, que la probabilidad de impacto vaya a disminuir antes de abril. Podría seguir aumentando e, incluso entonces, el asteroide podría acabar pasando lejos de la Tierra”, sumó.

Cuando el asteroide 2024 YR4 deje de ser visible, no se obtendrán nuevos datos hasta su reaparición en 2028. No obstante, los expertos están revisando información previa en busca de registros pasados que puedan contribuir a perfeccionar sus estimaciones.

El 30 de junio el bólido de Tunguska arrasó con un perímetro de 2150 kilómetros cuadrados en la meseta de Siberia.

Los investigadores confían en que el telescopio espacial James Webb brinde información en los próximos meses sobre las dimensiones y la estructura del asteroide. Estos datos serán clave para evaluar si podría resistir su ingreso a la atmósfera terrestre y qué consecuencias tendría un eventual choque.

“Esto nos ayudará a decidir qué hacer al respecto, porque un asteroide rocoso es muy diferente de uno con una alta concentración de hierro”, dijo Lewis. Un asteroide rico en hierro representaría una amenaza mayor, ya que un objeto rocoso podría romperse antes de tocar el suelo. “La masa hace una gran diferencia en la cantidad de energía que se libera y en si la atmósfera sería capaz de disiparla”.

El impacto del meteorito 2024 YR4 podría arrasar ciudades pero no acabar con la Tierra.

¿Dónde podría caer el meteorito en 2032?

Los expertos siguen observando de cerca al 2024 YR4 con el fin de evaluar si será imprescindible tomar medidas para desviar su trayectoria. En caso de colisionar con la Tierra, la zona exacta donde se produzca el impacto será un factor clave en la magnitud de las consecuencias. Hasta el momento, los cálculos indican que la posible área de caída abarca territorios de India, Pakistán, Bangladesh, Etiopía, Sudán, Nigeria, Venezuela, Colombia y Ecuador.