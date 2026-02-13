La NASA lanzó Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional tras una evacuación histórica

NASA y SpaceX activaron Crew-12 tras la primera evacuación médica espacial
La misión Crew-12 despegó este viernes desde Cabo Cañaveral, en Florida, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). El lanzamiento ocurrió a las 7 de la mañana, hora argentina, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, en el marco del programa comercial de la NASA.
El operativo se concretó luego de dos suspensiones por condiciones climáticas adversas. El acople con la estación figura en el cronograma para el sábado.
Quiénes integran la Crew-12
La nueva misión la integran los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. El grupo asume funciones científicas y técnicas en la EEI dentro de un esquema de rotación internacional.
El regreso anticipado marcó la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional.
Cómo opera la estación tras la salida anticipada
Desde enero, la EEI quedó bajo el mando del astronauta estadounidense Christopher Williams y de los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev. El equipo sostuvo experimentos, mantenimiento técnico y monitoreo de sistemas mientras aguardaba el arribo del nuevo grupo.
Williams organizó equipamiento y módulos de trabajo para la llegada de Crew-12. Además, cargó residuos y material obsoleto en la nave de carga HTV-X1 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). Esa nave concluirá su misión en marzo.
La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra cada 90 minutos y funciona como laboratorio científico permanente desde el año 2000.
Una misión más extensa de lo habitual
La estadía de Crew-12 se extenderá durante nueve meses, un plazo superior al promedio de seis meses que rige en el programa comercial de la NASA y SpaceX. El cronograma incluye investigaciones en biotecnología, física de fluidos, salud humana y desarrollo de materiales.
El programa espacial estadounidense planifica el retiro de la EEI para el año 2030. La estación ingresará en la atmósfera de manera controlada y caerá en una zona aislada del océano Pacífico.
Contexto internacional y cooperación espacial
El lanzamiento de Crew-12 se enmarca en la cooperación entre Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. La EEI reúne agencias espaciales de distintos países y funciona como uno de los principales proyectos científicos internacionales en órbita.
La presencia de astronautas de distintas nacionalidades refleja la continuidad de acuerdos bilaterales y multilaterales en materia aeroespacial, incluso en un escenario geopolítico complejo.