La NASA lanzó Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional tras una evacuación histórica

La misión Crew-12 despegó este viernes desde Cabo Cañaveral, en Florida, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). El lanzamiento ocurrió a las 7 de la mañana, hora argentina, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, en el marco del programa comercial de la NASA .

Orgullo jujeño. Un egresado de la ETP N° 1 fue premiado por la NASA

Ciencia. La NASA confirma la fecha en la que el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra

El operativo se concretó luego de dos suspensiones por condiciones climáticas adversas. El acople con la estación figura en el cronograma para el sábado.

La nueva misión la integran los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. El grupo asume funciones científicas y técnicas en la EEI dentro de un esquema de rotación internacional.

Crew-12 ocupa el lugar de Crew-11, cuyos miembros regresaron el 14 de enero tras detectarse un problema de salud en uno de sus integrantes. La agencia espacial estadounidense mantuvo en reserva la identidad del afectado por razones de privacidad médica.

El regreso anticipado marcó la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional.

DESPEGUE NASA

Cómo opera la estación tras la salida anticipada

Desde enero, la EEI quedó bajo el mando del astronauta estadounidense Christopher Williams y de los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev. El equipo sostuvo experimentos, mantenimiento técnico y monitoreo de sistemas mientras aguardaba el arribo del nuevo grupo.

Williams organizó equipamiento y módulos de trabajo para la llegada de Crew-12. Además, cargó residuos y material obsoleto en la nave de carga HTV-X1 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). Esa nave concluirá su misión en marzo.

La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra cada 90 minutos y funciona como laboratorio científico permanente desde el año 2000.

Una misión más extensa de lo habitual

La estadía de Crew-12 se extenderá durante nueve meses, un plazo superior al promedio de seis meses que rige en el programa comercial de la NASA y SpaceX. El cronograma incluye investigaciones en biotecnología, física de fluidos, salud humana y desarrollo de materiales.

El programa espacial estadounidense planifica el retiro de la EEI para el año 2030. La estación ingresará en la atmósfera de manera controlada y caerá en una zona aislada del océano Pacífico.

Contexto internacional y cooperación espacial

El lanzamiento de Crew-12 se enmarca en la cooperación entre Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. La EEI reúne agencias espaciales de distintos países y funciona como uno de los principales proyectos científicos internacionales en órbita.

La presencia de astronautas de distintas nacionalidades refleja la continuidad de acuerdos bilaterales y multilaterales en materia aeroespacial, incluso en un escenario geopolítico complejo.