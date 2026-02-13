Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

El fin de semana largo de Carnaval comienza en Jujuy bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas , según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este viernes 13 y sábado 14 de febrero de 2026 se prevén precipitaciones de variada intensidad, con momentos de tormentas fuertes y elevada probabilidad de lluvias en distintos tramos del día.

De acuerdo al parte actualizado a las 7.23, l as condiciones inestables afectarán especialmente a la zona de San Salvador de Jujuy y alrededores, con mejoras temporarias pero persistencia de nubosidad y precipitaciones .

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Durante la mañana se esperan chaparrones , mientras que por la tarde y noche se prevén tormentas fuertes .

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

La probabilidad de precipitación oscila entre 40% y 70% por la mañana , se eleva a 70%–100% por la tarde y vuelve a ubicarse entre 40% y 70% hacia la noche .

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzará los 24°C, en un contexto de ambiente húmedo.

El viento será leve por la mañana (0 a 2 km/h, del sector sudoeste) y aumentará hacia la tarde y noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando al noreste y luego al norte.

Sábado con tormentas desde la madrugada

El sábado 14 continuará la inestabilidad desde las primeras horas del día. El SMN pronostica tormentas fuertes durante la madrugada, chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con un nuevo incremento de la intensidad hacia la noche.

La probabilidad de precipitaciones será de 40%–70% en la madrugada, descenderá a 10%–40% durante la mañana y la tarde, y volverá a subir a 40%–70% en la noche.

Las temperaturas irán desde una mínima de 18°C hasta una máxima de 29°C, mostrando un ascenso térmico respecto al viernes. Los vientos se mantendrán leves a moderados, entre 7 y 12 km/h, predominando del sector sudoeste.

Pronóstico extendido: calor y posibles lluvias

El panorama para los días siguientes indica temperaturas en ascenso. Para el domingo se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, mientras que lunes y martes podrían alcanzar los 30°C. El miércoles y jueves las máximas se ubicarían entre 30°C y 31°C.

Si bien el nivel de alerta corresponde a un fenómeno meteorológico con capacidad de generar inconvenientes, el SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante lluvias intensas, especialmente durante actividades al aire libre previstas por los festejos de Carnaval.

Con este escenario, Jujuy inicia el fin de semana largo con tiempo inestable y bajo vigilancia meteorológica.