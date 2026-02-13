viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 08:44
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Comienza el fin de semana de carnaval y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla por tormentas. Te contamos para qué días rige en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

El fin de semana largo de Carnaval comienza en Jujuy bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este viernes 13 y sábado 14 de febrero de 2026 se prevén precipitaciones de variada intensidad, con momentos de tormentas fuertes y elevada probabilidad de lluvias en distintos tramos del día.

Lee además
Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige
Extendido.

Sigue el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo lloverá
Las lluvias que comenzaron durante la madrugada mantienen en estado de alerta a buena parte de la provincia.
País.

Siguen las lluvias intensas en Tucumán: desbordan los ríos y refuerzan la vigilancia en ríos y canales de la provincia

De acuerdo al parte actualizado a las 7.23, las condiciones inestables afectarán especialmente a la zona de San Salvador de Jujuy y alrededores, con mejoras temporarias pero persistencia de nubosidad y precipitaciones.

Precipitaciones - Lluvias
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Viernes inestable: chaparrones y tormentas fuertes

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Durante la mañana se esperan chaparrones, mientras que por la tarde y noche se prevén tormentas fuertes.

La probabilidad de precipitación oscila entre 40% y 70% por la mañana, se eleva a 70%–100% por la tarde y vuelve a ubicarse entre 40% y 70% hacia la noche.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzará los 24°C, en un contexto de ambiente húmedo.

El viento será leve por la mañana (0 a 2 km/h, del sector sudoeste) y aumentará hacia la tarde y noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando al noreste y luego al norte.

Sábado con tormentas desde la madrugada

El sábado 14 continuará la inestabilidad desde las primeras horas del día. El SMN pronostica tormentas fuertes durante la madrugada, chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con un nuevo incremento de la intensidad hacia la noche.

La probabilidad de precipitaciones será de 40%–70% en la madrugada, descenderá a 10%–40% durante la mañana y la tarde, y volverá a subir a 40%–70% en la noche.

Las temperaturas irán desde una mínima de 18°C hasta una máxima de 29°C, mostrando un ascenso térmico respecto al viernes. Los vientos se mantendrán leves a moderados, entre 7 y 12 km/h, predominando del sector sudoeste.

Pronóstico extendido: calor y posibles lluvias

El panorama para los días siguientes indica temperaturas en ascenso. Para el domingo se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, mientras que lunes y martes podrían alcanzar los 30°C. El miércoles y jueves las máximas se ubicarían entre 30°C y 31°C.

Si bien el nivel de alerta corresponde a un fenómeno meteorológico con capacidad de generar inconvenientes, el SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante lluvias intensas, especialmente durante actividades al aire libre previstas por los festejos de Carnaval.

Con este escenario, Jujuy inicia el fin de semana largo con tiempo inestable y bajo vigilancia meteorológica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sigue el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo lloverá

Siguen las lluvias intensas en Tucumán: desbordan los ríos y refuerzan la vigilancia en ríos y canales de la provincia

Jujuy bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y en qué afecta

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará 

Hasta $5 millones de multa: una por una las sanciones

Lo que se lee ahora
Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación,  armas, entre otras

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel