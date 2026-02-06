Siguen las lluvias intensas en Tucumán: desbordan los ríos y hay alerta amarilla

Las lluvias que comenzaron durante la madrugada mantienen en estado de alerta a buena parte de la provincia.

Las lluvias que comenzaron durante la madrugada mantienen en estado de alerta a buena parte de la provincia. Con acumulaciones importantes en pocas horas y subidas rápidas en las zonas de pedemonte, Defensa Civil de Tucumán confirmó que la alerta amarilla sigue vigente y que se mantiene un operativo constante de seguimiento en ríos, canales y rutas.

“ La provincia se encuentra bajo alerta amarilla desde ayer y ya tuvimos situaciones durante la noche con tormentas intensas y anuncios a corto plazo ”, señaló Ramón Imbert, director de Defensa Civil, al detallar los primeros impactos del temporal .

De acuerdo con lo informado, se registraron problemas en localidades como Boca del Tigre, El Chañar y El Sunchal , donde un arroyo cercano se desbordó debido a lluvias intensas y concentradas en poco tiempo .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige este viernes 6 de febrero para sectores del noroeste del país.

Desde primeras horas, la situación se complicó en varios sectores del Gran San Miguel de Tucumán y en el pedemonte. “Las precipitaciones más intensas comenzaron alrededor de las 8 , con registros importantes en San Javier y zonas aledañas. Estamos trabajando de manera coordinada con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán , la Policía y los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad”, explicó Ramón Imbert.

En Tucumán llueve muchísimo, en muy poco tiempo.

Y queda claro que no estamos preparados.

La infraestructura urbana no resiste eventos climáticos cada vez más extremos (sigue).. pic.twitter.com/nv6N4Yz1FF — Mailen (@DellMailen) February 6, 2026

Uno de los sectores más complicados fue el canal Sur, que según las imágenes recibidas por las autoridades provinciales se encontraba completamente lleno, al punto de verse “de bote a bote”. Aun así, Defensa Civil aseguró que el sistema se mantiene bajo control y que se continúa con vigilancia permanente.

En cuanto a los ríos, Ramón Imbert quiso tranquilizar a la población sobre la situación del río Lules, que semanas atrás había generado preocupación por su crecida. “Hasta el momento la cuenca del río Lules mantiene un caudal importante, pero no comparable con lo ocurrido el día 26 de enero. No tuvimos anoche lluvias significativas en toda la cuenca, que es muy extensa y abarca media y alta montaña”, explicó.

Zonas críticas y control de los ríos

El funcionario indicó que en El Sunchal, en el departamento de Burruyacú, se registró una crecida rápida debido a lluvias intensas en zonas altas. “El agua bajó con mucha fuerza por los arroyos y desbordó por las calles. Se vieron afectadas unas 10 viviendas, pero sin daños estructurales, por lo que no fue necesaria la evacuación”, aclaró.

En cuanto a lo que se espera, Imbert señaló que la alerta amarilla permanecerá vigente al menos hasta mañana, y que para el domingo la provincia podría quedar fuera de nivel de advertencia. “Más allá de las 48 horas es difícil hacer pronósticos precisos, pero seguimos atentos a la evolución del clima”, advirtió.

Fuertes lluvias en Tucumán.

Respecto a la situación de las vías de circulación, desde Defensa Civil aconsejaron aumentar las precauciones, sobre todo ante el flujo turístico esperado para el fin de semana.

Precauciones en rutas y tránsito seguro

La ruta 338, que conecta con San Javier, presenta algunos inconvenientes, mientras que en la ruta 307, hacia Tafí del Valle, media calzada está afectada, por lo que el tránsito se realiza con máxima cautela, mientras personal de Vialidad Provincial trabaja en el lugar.

TUCUMAN: Los canales a tope. Sigue lloviendo. pic.twitter.com/ptVG33rIyY — NuevoTiroalamontada® (@MarkJaume) February 6, 2026

“Es mucha cantidad de agua en poco tiempo, y eso genera respuestas rápidas del sistema hídrico. Por eso pedimos prudencia”, concluyó.