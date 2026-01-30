Temporal de lluvia y granizo golpea fuertemente a Mendoza: las imagenes

Temporal en Mendoza.

En la tarde de este viernes, una fuerte tormenta severa afectó amplias zonas de Mendoza, con lluvias intensas, caída de granizo y un impacto generalizado en el Gran Mendoza, Valle de Uco y el Este provincial, marcando el inicio de un esquema de alertas que continuará durante el fin de semana.

Arboles caidos - mendoza Zonas más afectadas por el temporal El temporal que se desató provocó complicaciones en numerosos sectores de la provincia:

Godoy Cruz: fuertes precipitaciones acompañadas de granizo en varios barrios, con reportes de ramas y árboles caídos.

fuertes precipitaciones acompañadas de granizo en varios barrios, con reportes de ramas y árboles caídos. Ciudad de Mendoza: caída de granizo, árboles derribados y episodios de anegamientos en arterias principales.



Vídeo: gentileza pic.twitter.com/QzNYvE3jdO — Periodismo Explícito (@SinMaripositas) January 30, 2026 Maipú y Las Heras: zonas con lluvias intensas y episodios de granizo confirmados por autoridades y vecinos.

Junín y Valle de Uco: también registraron caída de granizo y lluvia fuerte, complicando la normal circulación y actividades.

San Rafael y Villa 25 de Mayo: vecinos compartieron imágenes de granizo y grandes acumulaciones de agua en distintas zonas.

El fenómeno climático impactó zonas urbanas y rurales, con reportes que señalan además caída de cables eléctricos y servicios interrumpidos en algunos puntos.

Alerta meteorológica El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja en el sur provincial y en el Valle de Uco, y alerta amarilla para el Gran Mendoza y zona Este, advirtiendo que el temporal podría persistir con fenómenos severos, lluvia abundante en periodos cortos y posible granizo adicional.

