viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 18:56
Inundaciones.

Temporal de lluvia y granizo golpea fuertemente a Mendoza: las imagenes

El temporal que se desató provocó complicaciones en numerosos sectores de la provincia. Calles inundadas, autos bajo el agua y muchas viviendas complicadas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Temporal en Mendoza.&nbsp;

Temporal en Mendoza. 

En la tarde de este viernes, una fuerte tormenta severa afectó amplias zonas de Mendoza, con lluvias intensas, caída de granizo y un impacto generalizado en el Gran Mendoza, Valle de Uco y el Este provincial, marcando el inicio de un esquema de alertas que continuará durante el fin de semana.

Arboles caidos - mendoza

Zonas más afectadas por el temporal

El temporal que se desató provocó complicaciones en numerosos sectores de la provincia:

  • Godoy Cruz: fuertes precipitaciones acompañadas de granizo en varios barrios, con reportes de ramas y árboles caídos.

  • Ciudad de Mendoza: caída de granizo, árboles derribados y episodios de anegamientos en arterias principales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SinMaripositas/status/2017322230758150516&partner=&hide_thread=false

  • Maipú y Las Heras: zonas con lluvias intensas y episodios de granizo confirmados por autoridades y vecinos.

  • Junín y Valle de Uco: también registraron caída de granizo y lluvia fuerte, complicando la normal circulación y actividades.

  • San Rafael y Villa 25 de Mayo: vecinos compartieron imágenes de granizo y grandes acumulaciones de agua en distintas zonas.

  • Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaPost/status/2017337174144786511&partner=&hide_thread=false

El fenómeno climático impactó zonas urbanas y rurales, con reportes que señalan además caída de cables eléctricos y servicios interrumpidos en algunos puntos.

Alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja en el sur provincial y en el Valle de Uco, y alerta amarilla para el Gran Mendoza y zona Este, advirtiendo que el temporal podría persistir con fenómenos severos, lluvia abundante en periodos cortos y posible granizo adicional.

