Temporal de lluvia y granizo golpea fuertemente a Mendoza: las imagenes

En la tarde de este viernes, una fuerte tormenta severa afectó amplias zonas de Mendoza, con lluvias intensas, caída de granizo y un impacto generalizado en el Gran Mendoza, Valle de Uco y el Este provincial, marcando el inicio de un esquema de alertas que continuará durante el fin de semana.
El fenómeno climático impactó zonas urbanas y rurales, con reportes que señalan además caída de cables eléctricos y servicios interrumpidos en algunos puntos.
Alerta meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja en el sur provincial y en el Valle de Uco, y alerta amarilla para el Gran Mendoza y zona Este, advirtiendo que el temporal podría persistir con fenómenos severos, lluvia abundante en periodos cortos y posible granizo adicional.