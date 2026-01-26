lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 09:24
Mundo.

Temporal histórico de nieve en Estados Unidos: un avión cayó al despegar

El Bombardier Challenger 600 se accidentó al despegar del Aeropuerto de Bangor; la terminal fue cerrada y no hay datos sobre los ocupantes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine.

Se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine.

Una fuerte tormenta de nieve golpeó este fin de semana a gran parte del territorio estadounidense y dejó un saldo trágico: al menos 11 personas fallecidas, más de 836.000 viviendas sin suministro eléctrico y una jornada récord de vuelos suspendidos, la más crítica desde la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Lee además
Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal
Tiempo.

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero
Tormenta en Estados Unidos.
Peligro.

Tormenta invernal en Estados Unidos: 180 millones de personas en alerta y 6 muertos

Dentro de los episodios más delicados, una aeronave de pequeño porte cayó el domingo por la noche en un aeropuerto del estado de Maine con ocho pasajeros a bordo, en pleno desarrollo del fenómeno climático. La investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), mientras que por el momento no se difundieron detalles sobre la situación de quienes viajaban en el avión.

Embed

Uno de los inviernos más crudos en décadas

El fenómeno climático, señalado por especialistas como uno de los inviernos más severos en décadas, provocó nevadas que superaron los 30 centímetros en al menos 17 estados, con un alcance que fue desde Nuevo México hasta New Hampshire.

El registro más extremo se dio en el lago Bonito, en Nuevo México, donde la nieve llegó a los 79 centímetros. En tanto, Nueva York también sintió el impacto: Central Park marcó el domingo una temperatura de -12 grados Celsius, la más baja de los últimos casi dos años.

Desde Tennessee informaron otros tres decesos vinculados a las condiciones meteorológicas, que se agregan a las víctimas ya contabilizadas en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. Frente a este escenario, un total de 20 estados, junto con el Distrito de Columbia, dispusieron la declaración de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EnsedeCiencia/status/2015571179784876117&partner=&hide_thread=false

Este lunes, el impacto del temporal sigue complicando la movilidad y el funcionamiento de servicios esenciales. Amtrak suspendió al menos cinco servicios ferroviarios en el noreste por inconvenientes con el material disponible, mientras que Delta Airlines alertó que podrían registrarse más cancelaciones y demoras en sus operaciones aéreas.

Desde el gobierno de Nueva York pidieron a la población mantener el máximo cuidado, dado que, aunque ya no se registran nuevas nevadas, calles y veredas continúan cubiertas de hielo y presentan condiciones peligrosas para circular.

Se estrelló un avión con ocho personas a bordo en medio de la tormenta de nieve en Estados Unidos

Era un jet ejecutivo Bombardier Challenger 600 que se disponía a iniciar el despegue desde el Aeropuerto Internacional de Bangor alrededor de las 19.45, hora local de Maine, en el nordeste de Estados Unidos. Hasta el momento no trascendió información sobre la situación de los ocupantes y el aeropuerto suspendió sus operaciones de manera provisoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OnAviation/status/2015679218583994688&partner=&hide_thread=false

Llevaba a bordo a ocho ocupantes y cayó durante la noche del domingo cuando intentaba iniciar su vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, de acuerdo a lo informado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El accidente se produjo alrededor de las 19.45 del horario del este de Estados Unidos y obligó a suspender de forma inmediata la actividad en la terminal aérea mientras actuaban los servicios de emergencia. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre la condición de los pasajeros ni de la tripulación.

El organismo federal encargado de la seguridad en el transporte abrió un expediente para esclarecer qué originó el accidente aéreo. Por ahora, no se difundieron datos oficiales sobre la situación de las personas que viajaban a bordo ni sobre los factores que pudieron haber desencadenado el hecho, ocurrido en un contexto de clima adverso marcado por nieve y formación de hielo.

Se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine.

Amtrak canceló múltiples trenes en el noreste tras tormenta invernal

Este lunes, Amtrak suspendió al menos cinco servicios ferroviarios en el noreste de Estados Unidos a raíz de inconvenientes con la disponibilidad de material rodante, una consecuencia directa del temporal invernal que azotó la región durante el fin de semana. La empresa confirmó las anulaciones en las primeras horas del día, lo que impactó en varios trayectos clave.

Estos recortes en el servicio profundizan las complicaciones de movilidad para millones de personas, en un contexto marcado por calles y rutas cubiertas de hielo que dificultan la circulación. Por el momento, la compañía no precisó cuándo logrará restablecer por completo la operatoria habitual en los corredores afectados.

Temporal en Estados Unidos
Un peatón camina frente a una tienda en Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026.

Autoridades de Nueva York advierten sobre calles heladas y resbaladizas tras cesar la nevada

Las autoridades porteñas de Nueva York alertaron este lunes que, aunque la nevada más intensa ya quedó atrás, calles y veredas seguirán cubiertas de hielo y con alto riesgo de deslizamientos durante la mañana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional señalaron que en algunos sectores aún se registran nevadas leves intermitentes, ráfagas de viento y episodios aislados de llovizna congelante.

La tormenta invernal provocó el peor día de cancelaciones de vuelos en el país desde la pandemia en 2020.

En ese contexto, la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad (NYCEM) pidió a la población extremar los cuidados al circular y evitar traslados innecesarios. Según advirtieron, el estado resbaladizo de calzadas y aceras persistirá por varias horas, elevando la probabilidad de caídas y siniestros viales en los cinco boroughs.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero

Tormenta invernal en Estados Unidos: 180 millones de personas en alerta y 6 muertos

Casi toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: dónde llamar en caso de riesgos

Una tormenta solar histórica genera alertas y exhibe auroras inusuales en la Tierra

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel