Temporal histórico de nieve en Estados Unidos: un avión cayó al despegar

Una fuerte tormenta de nieve golpeó este fin de semana a gran parte del territorio estadounidense y dejó un saldo trágico : al menos 11 personas fallecidas , más de 836.000 viviendas sin suministro eléctrico y una jornada récord de vuelos suspendidos , la más crítica desde la emergencia sanitaria por el COVID-19 .

Dentro de los episodios más delicados, una aeronave de pequeño porte cayó el domingo por la noche en un aeropuerto del estado de Maine con ocho pasajeros a bordo , en pleno desarrollo del fenómeno climático . La investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) , mientras que por el momento no se difundieron detalles sobre la situación de quienes viajaban en el avión.

El fenómeno climático , señalado por especialistas como uno de los inviernos más severos en décadas , provocó nevadas que superaron los 30 centímetros en al menos 17 estados , con un alcance que fue desde Nuevo México hasta New Hampshire .

El registro más extremo se dio en el lago Bonito , en Nuevo México , donde la nieve llegó a los 79 centímetros . En tanto, Nueva York también sintió el impacto: Central Park marcó el domingo una temperatura de -12 grados Celsius , la más baja de los últimos casi dos años .

Desde Tennessee informaron otros tres decesos vinculados a las condiciones meteorológicas, que se agregan a las víctimas ya contabilizadas en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. Frente a este escenario, un total de 20 estados, junto con el Distrito de Columbia, dispusieron la declaración de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EnsedeCiencia/status/2015571179784876117&partner=&hide_thread=false Times Square, el corazón de Nueva York que nunca duerme, ahora está completamente cubierto de nieve en plena tormenta invernal.



Este domingo 25 de enero de 2026, una potente tormenta de nieve azota la ciudad.pic.twitter.com/bghPMksYnF — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) January 25, 2026

Este lunes, el impacto del temporal sigue complicando la movilidad y el funcionamiento de servicios esenciales. Amtrak suspendió al menos cinco servicios ferroviarios en el noreste por inconvenientes con el material disponible, mientras que Delta Airlines alertó que podrían registrarse más cancelaciones y demoras en sus operaciones aéreas.

Desde el gobierno de Nueva York pidieron a la población mantener el máximo cuidado, dado que, aunque ya no se registran nuevas nevadas, calles y veredas continúan cubiertas de hielo y presentan condiciones peligrosas para circular.

Se estrelló un avión con ocho personas a bordo en medio de la tormenta de nieve en Estados Unidos

Era un jet ejecutivo Bombardier Challenger 600 que se disponía a iniciar el despegue desde el Aeropuerto Internacional de Bangor alrededor de las 19.45, hora local de Maine, en el nordeste de Estados Unidos. Hasta el momento no trascendió información sobre la situación de los ocupantes y el aeropuerto suspendió sus operaciones de manera provisoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OnAviation/status/2015679218583994688&partner=&hide_thread=false El Challenger 650 con matrícula N10KJ perteneciente a una empresa norteamericana se ha estrellado durante el despegue en el aeropuerto de Bangor, cuando se dirigía de vuelta a Houston de donde había llegado media hora antes. Se desconocen las causas, pero al parecer el avión… pic.twitter.com/S3tnvs46qt — On The Wings of Aviation (@OnAviation) January 26, 2026

Llevaba a bordo a ocho ocupantes y cayó durante la noche del domingo cuando intentaba iniciar su vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, de acuerdo a lo informado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El accidente se produjo alrededor de las 19.45 del horario del este de Estados Unidos y obligó a suspender de forma inmediata la actividad en la terminal aérea mientras actuaban los servicios de emergencia. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre la condición de los pasajeros ni de la tripulación.

El organismo federal encargado de la seguridad en el transporte abrió un expediente para esclarecer qué originó el accidente aéreo. Por ahora, no se difundieron datos oficiales sobre la situación de las personas que viajaban a bordo ni sobre los factores que pudieron haber desencadenado el hecho, ocurrido en un contexto de clima adverso marcado por nieve y formación de hielo.

Se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine.

Amtrak canceló múltiples trenes en el noreste tras tormenta invernal

Este lunes, Amtrak suspendió al menos cinco servicios ferroviarios en el noreste de Estados Unidos a raíz de inconvenientes con la disponibilidad de material rodante, una consecuencia directa del temporal invernal que azotó la región durante el fin de semana. La empresa confirmó las anulaciones en las primeras horas del día, lo que impactó en varios trayectos clave.

Estos recortes en el servicio profundizan las complicaciones de movilidad para millones de personas, en un contexto marcado por calles y rutas cubiertas de hielo que dificultan la circulación. Por el momento, la compañía no precisó cuándo logrará restablecer por completo la operatoria habitual en los corredores afectados.

Temporal en Estados Unidos

Un peatón camina frente a una tienda en Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026.

Autoridades de Nueva York advierten sobre calles heladas y resbaladizas tras cesar la nevada

Las autoridades porteñas de Nueva York alertaron este lunes que, aunque la nevada más intensa ya quedó atrás, calles y veredas seguirán cubiertas de hielo y con alto riesgo de deslizamientos durante la mañana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional señalaron que en algunos sectores aún se registran nevadas leves intermitentes, ráfagas de viento y episodios aislados de llovizna congelante.

La tormenta invernal provocó el peor día de cancelaciones de vuelos en el país desde la pandemia en 2020.

En ese contexto, la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad (NYCEM) pidió a la población extremar los cuidados al circular y evitar traslados innecesarios. Según advirtieron, el estado resbaladizo de calzadas y aceras persistirá por varias horas, elevando la probabilidad de caídas y siniestros viales en los cinco boroughs.