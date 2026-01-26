lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 07:03
SMN.

Casi toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: dónde llamar en caso de riesgos

Se esperan fenómenos con capacidad de daño y se difundieron recomendaciones y teléfonos de emergencia para actuar ante riesgos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Según el organismo, se esperan tormentas fuertes, algunas localmente intensas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Guía de prevención: cómo actuar ante una alerta meteorológica en Jujuy

El protocolo de seguridad ciudadana incluye una serie de recomendaciones esenciales tanto para los hogares como para la vía pública:

  • Protección en el hogar: limpiar canaletas, desagües y sumideros para evitar anegamientos. Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Seguridad eléctrica: si el agua ingresa al domicilio, cortar el suministro eléctrico y desenchufar electrodomésticos. En la calle, nunca acercarse a cables, postes o carteles electrificados.

  • Movilidad y refugio: permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas. Circular solo si es estrictamente necesario, por caminos despejados y respetando las normas de tránsito.

  • Zonas críticas: evitar permanecer o circular por zonas inundables o cercanas a cauces de ríos.

tormentas lluvia
Alerta por tormentas en Jujuy.

Alerta por tormentas en Jujuy.

Contactos de emergencias en Jujuy: teléfonos útiles

Se recomienda a la población agendar estos números para un acceso rápido ante cualquier situación de riesgo:

  • SAME: 107 o 0388-4221431

  • Policía: 911 o 101

  • Bomberos: 100

  • Defensa Civil: 103 / 388-4231368 / 388-4238616 / 388-4223272

  • Recursos Hídricos: 388-422-1435 / 36 / 37

  • Agua Potable S.E.: 0800-444-26337

    • WhatsApp: 388-4614173

Localidades bajo alerta amarilla

Las zonas alcanzadas por la alerta para este lunes son: Cochinoca, San Salvador de Jujuy, El Carmen, Humahuaca, Ledesma, Palpalá, Rinconada, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Valle Grande y Yavi.

Desde los organismos de emergencia recordaron que la alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que es clave actuar con responsabilidad y prevención.

