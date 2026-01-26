Casi toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: dónde llamar en caso de riesgos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para casi toda la provincia de Jujuy , vigente para este lunes 26 de enero. El aviso alcanza a múltiples localidades y advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas .

Según el organismo, se esperan tormentas fuertes, algunas localmente intensas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El protocolo de seguridad ciudadana incluye una serie de recomendaciones esenciales tanto para los hogares como para la vía pública:

Zonas críticas: evitar permanecer o circular por zonas inundables o cercanas a cauces de ríos.

Movilidad y refugio: permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas. Circular solo si es estrictamente necesario, por caminos despejados y respetando las normas de tránsito.

Seguridad eléctrica: si el agua ingresa al domicilio, cortar el suministro eléctrico y desenchufar electrodomésticos. En la calle, nunca acercarse a cables, postes o carteles electrificados.

Protección en el hogar: limpiar canaletas, desagües y sumideros para evitar anegamientos. Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

tormentas lluvia Alerta por tormentas en Jujuy.

Contactos de emergencias en Jujuy: teléfonos útiles

Se recomienda a la población agendar estos números para un acceso rápido ante cualquier situación de riesgo:

SAME: 107 o 0388-4221431

Policía: 911 o 101

Bomberos: 100

Defensa Civil: 103 / 388-4231368 / 388-4238616 / 388-4223272

Recursos Hídricos: 388-422-1435 / 36 / 37

Agua Potable S.E.: 0800-444-26337 WhatsApp: 388-4614173



Localidades bajo alerta amarilla

Las zonas alcanzadas por la alerta para este lunes son: Cochinoca, San Salvador de Jujuy, El Carmen, Humahuaca, Ledesma, Palpalá, Rinconada, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Valle Grande y Yavi.

Desde los organismos de emergencia recordaron que la alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que es clave actuar con responsabilidad y prevención.