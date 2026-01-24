sábado 24 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de enero de 2026 - 09:53
Tiempo.

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero

El alerta en Estados Unidos afecta a más de 140 millones de personas. Se esperan nevadas intensas y hasta una tormenta de hielo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal

Una intensa tormenta de nieve y hielo mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos, donde más de 140 millones de personas se encuentran bajo advertencias meteorológicas. El fenómeno provocó la cancelación de más de 8.000 vuelos, temperaturas extremas y serias complicaciones en rutas, aeropuertos y servicios básicos.

Lee además
Nieve en Jujuy (Foto: Carlos Sadir)
Imperdible.

El hermoso paraíso de Jujuy que se vistió de blanco por una intensa nevada
Más de 450 vehículos visitaron Yala tras la nevada de ayer
¡Invadido!

Más de 450 vehículos visitaron Yala tras la nevada de ayer

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de uno de los eventos invernales más severos de la temporada, con nevadas intensas, lluvias heladas y una peligrosa tormenta de hielo que podría generar cortes de energía prolongados.

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal
Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal

Avance de la tormenta y acumulación de nieve

El sistema comenzó a impactar durante la noche del viernes en el sur del país. En Texas se registraron lluvias heladas y aguanieve, mientras que en Oklahoma la nieve comenzó a cubrir calles y rutas, complicando la circulación.

Con el correr de las horas, la tormenta avanzó hacia el noreste y se espera que deje hasta 30 centímetros de nieve en grandes ciudades como Washington, Nueva York y Boston, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Caos en aeropuertos y miles de vuelos cancelados

El impacto en el transporte aéreo fue inmediato. De acuerdo con el sitio FlightAware, durante el sábado se registraron más de 3.400 vuelos demorados o cancelados, mientras que para el domingo ya se preveían más de 5.000 cancelaciones adicionales.

Como consecuencia, miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos o debieron modificar sus planes de viaje, en uno de los fines de semana con mayor afectación aérea del año.

Frío extremo y riesgo para la salud

Además de la nieve y el hielo, preocupa el frío extremo que acompaña a la tormenta. En el centro-norte del país se registraron sensaciones térmicas de hasta -40 grados, lo que representa un alto riesgo de congelación de la piel en apenas diez minutos de exposición.

Las autoridades recomendaron evitar salir al exterior salvo en casos estrictamente necesarios y extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Estados en emergencia y restricciones a la población

Ante la magnitud del fenómeno, los gobernadores de más de una docena de estados declararon el estado de emergencia o solicitaron a la población que permanezca en sus hogares para reducir riesgos y facilitar las tareas de asistencia.

Actividades suspendidas y despliegue de ayuda federal

La tormenta obligó a suspender numerosas actividades en distintas ciudades: clases canceladas, universidades cerradas, misas virtuales, desfiles de Carnaval reprogramados y espectáculos sin público. En Filadelfia, por ejemplo, las escuelas no abrirán el lunes.

En paralelo, el gobierno federal activó casi 30 equipos de búsqueda y rescate y desplegó alimentos, mantas y generadores en las zonas más afectadas. El presidente Donald Trump aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se encuentra “completamente preparada” para responder a la emergencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El hermoso paraíso de Jujuy que se vistió de blanco por una intensa nevada

Más de 450 vehículos visitaron Yala tras la nevada de ayer

Argentina de blanco: así se vivió la nevada en todo el país

Alerta amarilla por nevadas y vientos en ocho provincias: cómo afectará a Jujuy

Un argentino en Groenlandia: cómo se vive el día a día en medio del conflicto con Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Alex Honnold y un nuevo desafío impactante.
Taiwan.

Se suspendió la escalada de Alex Honnold al rascacielos por lluvia: era en vivo

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Locales cerrados y en alquiler en San Salvador de Jujuy video
Alarma.

Comercios de Jujuy en crisis: preocupa la disminución de ventas y el cierre de locales

Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Foto ilustrativa. video
Grave.

Choque en Ruta 66: confirmaron que el conductor del auto estaba alcoholizado y que el motociclista perdió una pierna

Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados, el relato de un jujeño desde Paso de Jama video
Testimonio.

"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

Grave choque en la colectora de la Ruta 66 entre un auto y una moto video
Alto Comedero.

Grave choque en la colectora de la Ruta 66 entre un auto y una moto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel