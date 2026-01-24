Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal
Una intensa tormenta de nieve y hielo mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos, donde más de 140 millones de personas se encuentran bajo advertencias meteorológicas. El fenómeno provocó la cancelación de más de 8.000 vuelos, temperaturas extremas y serias complicaciones en rutas, aeropuertos y servicios básicos.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de uno de los eventos invernales más severos de la temporada, con nevadas intensas, lluvias heladas y una peligrosa tormenta de hielo que podría generar cortes de energía prolongados.
Avance de la tormenta y acumulación de nieve
El sistema comenzó a impactar durante la noche del viernes en el sur del país. En Texas se registraron lluvias heladas y aguanieve, mientras que en Oklahoma la nieve comenzó a cubrir calles y rutas, complicando la circulación.
Con el correr de las horas, la tormenta avanzó hacia el noreste y se espera que deje hasta 30 centímetros de nieve en grandes ciudades como Washington, Nueva York y Boston, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.
Caos en aeropuertos y miles de vuelos cancelados
El impacto en el transporte aéreo fue inmediato. De acuerdo con el sitio FlightAware, durante el sábado se registraron más de 3.400 vuelos demorados o cancelados, mientras que para el domingo ya se preveían más de 5.000 cancelaciones adicionales.
Como consecuencia, miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos o debieron modificar sus planes de viaje, en uno de los fines de semana con mayor afectación aérea del año.
Frío extremo y riesgo para la salud
Además de la nieve y el hielo, preocupa el frío extremo que acompaña a la tormenta. En el centro-norte del país se registraron sensaciones térmicas de hasta -40 grados, lo que representa un alto riesgo de congelación de la piel en apenas diez minutos de exposición.
Las autoridades recomendaron evitar salir al exterior salvo en casos estrictamente necesarios y extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
Estados en emergencia y restricciones a la población
Ante la magnitud del fenómeno, los gobernadores de más de una docena de estados declararon el estado de emergencia o solicitaron a la población que permanezca en sus hogares para reducir riesgos y facilitar las tareas de asistencia.
Actividades suspendidas y despliegue de ayuda federal
La tormenta obligó a suspender numerosas actividades en distintas ciudades: clases canceladas, universidades cerradas, misas virtuales, desfiles de Carnaval reprogramados y espectáculos sin público. En Filadelfia, por ejemplo, las escuelas no abrirán el lunes.
En paralelo, el gobierno federal activó casi 30 equipos de búsqueda y rescate y desplegó alimentos, mantas y generadores en las zonas más afectadas. El presidente Donald Trump aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se encuentra “completamente preparada” para responder a la emergencia.