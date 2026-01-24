Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero

Una intensa tormenta de nieve y hielo mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos , donde más de 140 millones de personas se encuentran bajo advertencias meteorológicas. El fenómeno provocó la cancelación de más de 8.000 vuelos , temperaturas extremas y serias complicaciones en rutas, aeropuertos y servicios básicos.

Imperdible. El hermoso paraíso de Jujuy que se vistió de blanco por una intensa nevada

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de uno de los eventos invernales más severos de la temporada, con nevadas intensas, lluvias heladas y una peligrosa tormenta de hielo que podría generar cortes de energía prolongados .

El sistema comenzó a impactar durante la noche del viernes en el sur del país. En Texas se registraron lluvias heladas y aguanieve, mientras que en Oklahoma la nieve comenzó a cubrir calles y rutas, complicando la circulación.

Con el correr de las horas, la tormenta avanzó hacia el noreste y se espera que deje hasta 30 centímetros de nieve en grandes ciudades como Washington, Nueva York y Boston , afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Caos en aeropuertos y miles de vuelos cancelados

El impacto en el transporte aéreo fue inmediato. De acuerdo con el sitio FlightAware, durante el sábado se registraron más de 3.400 vuelos demorados o cancelados, mientras que para el domingo ya se preveían más de 5.000 cancelaciones adicionales.

Como consecuencia, miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos o debieron modificar sus planes de viaje, en uno de los fines de semana con mayor afectación aérea del año.

Frío extremo y riesgo para la salud

Además de la nieve y el hielo, preocupa el frío extremo que acompaña a la tormenta. En el centro-norte del país se registraron sensaciones térmicas de hasta -40 grados, lo que representa un alto riesgo de congelación de la piel en apenas diez minutos de exposición.

Las autoridades recomendaron evitar salir al exterior salvo en casos estrictamente necesarios y extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Estados en emergencia y restricciones a la población

Ante la magnitud del fenómeno, los gobernadores de más de una docena de estados declararon el estado de emergencia o solicitaron a la población que permanezca en sus hogares para reducir riesgos y facilitar las tareas de asistencia.

Actividades suspendidas y despliegue de ayuda federal

La tormenta obligó a suspender numerosas actividades en distintas ciudades: clases canceladas, universidades cerradas, misas virtuales, desfiles de Carnaval reprogramados y espectáculos sin público. En Filadelfia, por ejemplo, las escuelas no abrirán el lunes.

En paralelo, el gobierno federal activó casi 30 equipos de búsqueda y rescate y desplegó alimentos, mantas y generadores en las zonas más afectadas. El presidente Donald Trump aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se encuentra “completamente preparada” para responder a la emergencia.