Estados Unidos frenó visas de inmigrante para 75 países: cuáles son

Estados Unidos pausó el procesamiento de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países y ordenó a sus embajadas y consulados detener los trámites mientras el Departamento de Estado reevalúa procedimientos de control y elegibilidad . La medida empieza el 21 de enero de 2026 y, por ahora, no tiene un plazo definido.

La decisión se conoció tras una publicación de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , en la red X, donde enlazó un informe de Fox News sobre un memorando interno. Según Reuters, el documento instruyó a las sedes diplomáticas a rechazar visas bajo la legislación vigente mientras se revisan los criterios de evaluación .

La pausa se sumó a una línea más dura en materia migratoria que el presidente Donald Trump impulsó desde que asumió en enero de 2025. Reuters también vinculó la decisión con anuncios previos del mandatario, que en noviembre prometió frenar la inmigración desde países que calificó como “del Tercer Mundo” tras un ataque cerca de la Casa Blanca.

Estados Unidos frenó visas de inmigrante (Foto ilustrativa) Estados Unidos frenó visas de inmigrante (Foto ilustrativa)

Países alcanzados y a quiénes afecta

Aunque el listado completo no se difundió de forma pública en un único documento, distintos reportes mencionaron entre los países alcanzados a Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia, entre otros. La suspensión se enfocó en visas de inmigrante (las que permiten radicarse) y, según AP, no impactó en las visas no inmigrantes (turismo o negocios temporales).

En la práctica, los solicitantes de esos países pueden ver entrevistas demoradas, expedientes sin resolución y nuevas presentaciones sin avance hasta que el Departamento de Estado finalice la revisión. Medios estadounidenses describieron la decisión como una política de “tolerancia cero” basada en seguridad nacional y en la prevención de “cargas públicas”.

En qué normas se apoya la restricción

El Gobierno estadounidense justificó el freno por el criterio de “carga pública”. La base legal figura en la Ley de Inmigración y Nacionalidad: el 8 U.S.C. §1182(a)(4) establece que una persona es inadmisible si, a juicio del funcionario consular, “probablemente” se convierta en una carga pública.

Además, el Departamento de Estado detalla cómo se aplica ese criterio en su guía consular (Foreign Affairs Manual, 9 FAM 302.8), con factores como edad, salud, situación familiar y recursos económicos. En paralelo, la Casa Blanca publicó proclamaciones recientes ligadas a restricciones de ingreso por seguridad nacional, que sirven de marco político para endurecer controles.